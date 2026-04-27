И хора пред пенсия се завръщат от емиграция

Младите са основната група кандидати за завръщане в България с подкрепа от правителството по линия на програмата "Избирам България", но съвсем не липсват и по-възрастни емигранти в почти пенсионна възраст. Това показва справка за хода на програмата, изготвена за "Сега" от Агенцията по заетостта. Финансовият ресурс по проекта беше изчерпан и приемът на заявления бе прекратен от 3 март. Бяха подадени 4142 заявления, от които вече са одобрени 1884.

Одобрените участници най-често са в активна възраст. Най-голям е делът на хората във възрастовата група 25-34 години – 621 души, следвани от групата 35–44 години – 533 души, 45–54 години – 353 души, 16–24 години – 231 души. По-възрастните – между 55 и 65 години, са 146 души. Общо 1154 души, или над 61% от всички одобрени, са на възраст между 25 и 44 години.

Най-често идващите от чужбина започват работа в секторите транспорт и логистика, търговия и услуги, строителство, производство и промишленост, както и в административни и офис дейности. Съществен интерес се отчита и към позиции, изискващи по-висока квалификация – в сферите на информационните технологии, финансите и счетоводството, образованието и здравеопазването, посочват от АЗ. От икономическата дейност зависи размерът на двата бонуса, които представляват най-голям интерес по програмата – за запазване на заетост след шестия месец и след една година.

По програмата има и лица, които след завръщането си в страната са стартирали собствен бизнес, основно в областта на IT услугите, търговията, ресторантьорството и услугите.