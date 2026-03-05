Медия без
Пенсиите ще се увеличат със 7,8% от 1 юли

Швейцарското правило ще се приложи за пенсиите, отпуснати до края на миналата година

05 Март 2026Обновена
Хасан Адемов
БГНЕС
Хасан Адемов

Със 7,8% ще бъдат осъвременени пенсиите от 1 юли по швейцарското правило, потвърди днес в Пловдив социалният министър Хасан Адемов. Вече има необходимите данни, по които се изчислява коефициентът на осъвременяване, като хармонизираният индекс на потребителските цени е 3,5%, а ръстът на осигурителния доход – 12%. На осъвременяване подлежат пенсиите, отпуснати до края на миналата година.

Министърът беше категоричен, че повишаването на пенсиите и всички социални плащания са гарантирани в т.нар. удължителен закон за бюджета, който правителството прие и внесе за разглеждане в Народното събрание. 

За сравнение, през 2025 г. процентът по швейцарското правило беше 8,6%, а през 2024 г. - 11%.

