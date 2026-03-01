Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рекордно много хора избират предсрочна пенсия в намален размер

Инвалидните пенсии стават все по-вече, а редовите за стаж и възраст - все по-малко

Днес, 05:54
Все повече българи бързат да се пенсионират, въпреки че ще получават намалена пенсия срещу това.
Pexels
Все повече българи бързат да се пенсионират, въпреки че ще получават намалена пенсия срещу това.

Все по-популярно става човек да се пенсионира до една година преди навършването на необходимата възраст, ако има необходимия стаж, показва статистиката на НОИ за 2025 г. За 2 години пенсионерите с такава пенсия са се увеличили с над 40%. И през 2025 г. 8725 българи са избрали да се пенсионират по този член от Кодекса за социално осигуряване. Тази тенденция е много интересна, тъй като избързването върви с доживотно намалена пенсия, т.е. хората са готови да получават по-малко, но да вземат парите по-бързо. Подобни са нагласите и при втората пенсия, където всеки предпочита максимално бързо да получи парите си, въпреки че идеята на всяка пенсия е да подсигурява възможно най-дълго старините.

Средният период, който не достига, е около 11 месеца, колкото и през предходните години. В общия брой на пенсионерите тези хора не са много - 59 780 души, но групата им е сред най-бързо увеличаващите се.

Задълбочават се и аномалиите с инвалидните пенсии, които съвсем се изравниха с "обикновените" за стаж и възраст. През 2025 г. са отпуснати 50 387 пенсии за инвалидност поради общо заболяване и 50 572 пенсии за осигурителен стаж и възраст, като всяка година броят на пенсиите от първия вид се увеличава, а от втория - намалява, въпреки че би следвало да е точно обратното. При това това не са единствените инвалидни пенсии - има и още 4963 новоотпуснати социални пенсии за инвалидност. Вече все по-открито се твърди, че инвалидните пенсии се считат за алтернативен доход при липса на работа или свързана със стаж пенсия, а често делът им е по-висок в районите с голяма бедност и безработица. Предишният екип на социалното министерство говореше за възложени анализи на този феномен и набелязване на мерки, но не се е чуло нищо конкретно.

През 2025 г. са отпуснати 109 418 пенсии, от тях 11 460 са наследствени. 2183 са пенсиите в сектор "Сигурност", които от известно време са обособени в отделен фонд на държавното обществено осигуряване. 6177 са пенсиите, които не са свързани с трудова дейност.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пенсии, инвалидни пенсии

Още новини по темата

Шест златни правила за сигурност на парите на възрастните хора
10 Февр. 2026

НОИ отпуска повече инвалидни, отколкото обикновени пенсии
03 Февр. 2026

Плащането на пенсиите започва от 9 февруари
02 Февр. 2026

Изненада – пенсиите се плащат и с дарения
24 Яну. 2026

Ще ги стигнем ли някога френските пенсионери
03 Яну. 2026

От днес - нова минимална заплата, но стари прагове за осигуровки
01 Яну. 2026

НОИ изплаща от днес последните пенсии в левове
05 Дек. 2025

Пенсиите и коледните добавки ще бъдат плащани след 5 декември
28 Ноем. 2025

Минималната пенсия се увеличава с 24,5 евро от 1 юли
14 Ноем. 2025

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж догодина
09 Ноем. 2025

Гуцанов: Около 8% ще е осъвременяването на пенсиите
03 Ноем. 2025

Бюджет 2026: Осигуровките – от нас, заплатите – за вас
31 Окт. 2025

Експерти предлагат базова държавна пенсия
28 Окт. 2025

НОИ обяви промени в сроковете за инвалидните пенсии
22 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?