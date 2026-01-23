Изненада – пенсиите се плащат и с дарения

Малко известен детайл излезе на фокус по вечния проблем с дефицита в пенсионната система. Фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване приема и дарения, наред с обичайните източници, които го пълнят - осигуровки, трансфери от бюджета, приходи от глоби, такси, наеми. Даренията постъпват като приход във фонд "Пенсии", като служат за обезпечаване на нормативно регламентираните разходи на фонд "Пенсии" и същевременно водят до намаляване на трансфера за недостиг на средства по бюджета на ДОО за 2025 г.

Това става ясно от отговор на подуправителя на НОИ Ивайло Здравков на запитване на "Сега" какви дарения са постъпили миналата година в осигурителния институт и как са използвани. Повод за въпроса беше инициативата на Делян Пеевски парламентарната му група да дари заплатите си за декември за коледни добавки на пенсионерите. Така 29-те депутати на ДПС-НН, начело с него, дариха общо 296 962,21 лв. (151 834,37 евро). Отделно 28 кметове на Пеевски също дариха заплатите си, което е донесло още 138 110,37 лв. (70 614,71 евро) във фонд "Пенсии".

Първото дарение - от депутатите, е постъпило от Народното събрание на 19 декември. Второто - от кметовете, е постъпило по банковата сметка на НОИ в началото на тази година. Общата сума от дарения за 2025 г. е с няколко хиляди лв. по-висока от преведената от името на ПГ на ДПС-НН – 302 662,21 лв. (154 748,73 евро), но НОИ не разполага с по-детайлна информация по този въпрос. През 2025 г. няма постъпили дарения от други народни представители или парламентарни групи.

297 хил. лв. са внушителна сума за едномесечните възнаграждения на 29 души, но са капка в морето за огромния бюджет на НОИ. Към края на ноември 2025 г. разходите за пенсии са почти 22 млрд. лв., показват последните данни за изпълнението на бюджета. Приходите от осигуровки са под 13,7 млрд. лв., което означава, че останалото трябва да се покрие с трансфер от бюджета, т.е. от данъците ни. За 11 месеца на 2025 г. трансферът е 11,2 млрд. лв.

Дори да можеше да се заявява воля за кои пенсионери да отидат даренията, заплатите на ДПС-НН пак нямаше да са точно за коледни добавки, тъй като те бяха платени този път заедно с пенсиите на 5 декември, а раздаването приключи на 19 декември – в деня, когато е постъпило първото дарение на депутатите. Тази Коледа добавките бяха по 120 лв. за 536 000 пенсионери под линията на бедност, като необходимата сума дойде от бюджета и е 64,32 млн. лв.

Решението за добавките бе взето на 26 ноември след вихрушка от политически изяви по въпроса. Първо десетина дни преди това Деница Сачева предупреди, че добавки няма да има. Това породи порой от партийни призиви да има - на Пеевски и на БСП, след което се материализира и предложение на Съвета за съвместно управление. Междувременно Сачева поиска от социалното министерство законопроект, с който добавките за Коледа и Великден да станат нещо постоянно, но при по-строг преглед на финансовите възможности на получателите, като вече се дават не само на пенсионери, а на всички уязвими групи. Този законопроект е готов, стана ясно преди дни, но никой все още не го е виждал.

Кои са кметовете на ДПС-НН:

– в област Бургас – Сунгурларе, Руен;

– в област Хасково – Маджарово, Стамболово;

– в област Русе – Ветово;

– в област Шумен – Каолиново, Венец, Върбица, Никола Козлево;

– в област Кърджали – Кърджали, Ардино, Кирково, Черноочене, Момчилград, Крумовград, Джебел;

– в област Пазарджик – Сърница;

– в област Разград – Кубрат, Лозница, Исперих;

– в област Търговище – Опака, Антоново, Омуртаг;

– в област Благоевград – Белица, Якоруда, Гърмен;

– в област Смолян – Мадан;

– в област Силистра – Ситово.