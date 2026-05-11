Приходите от осигуровки растат по-бързо от разходите за пенсии

За осигуровки са платени 16,9% повече, а за пенсии и обезщетения са похарчени 8,7% повече

11 Май 2026Обновена
Пенсионерите продължават да се увеличават, въпреки че възрастта и стажът растат.

С 42,58 евро се е увеличила средната пенсия за година, показват данните на НОИ за бюджета към март 2026 г. Средният размер на пенсията на един размер за март е 517,36 евро, с 9% по-висок спрямо март 2025 г. 

При липса на бюджет разходите на държавното обществено осигуряване за първите три месеца на годината са 3,59 млрд. евро, като от осигуровки са покрити само 2,02 млрд. от тях, а трансферът от бюджета за покриване на дефицита е 1,63 млрд. евро. Любопитно е, че ръстът при приходите е двойно по-голям от ръста при разходите. С други думи, работещите и работодателите са платили 16,9% повече, но пенсионерите и получаващите различни обезщетения са получили 8,7% повече, като в НОИ са влезли 291,3 млн. евро повече, а са похарчени 288 млн. евро повече. Въпреки тази тенденция, както се вижда от данните, дисбалансът остава много голям. 

Броят на пенсионерите за март 2026 г. е 2 068 299, което е с 13 361 (0,7%) пенсионери повече спрямо същия месец на миналата година. Такова увеличение се наблюдава от няколко години въпреки ежегодното затягане на изискванията за възраст и стаж заради промените с ТЕЛК и инвалидните пенсии и някои погрешни решения за пенсиите с непълни условия.

