Пенсиите вече няма да се бавят заради почивни дни. Такава промяна в наредбата за пенсиите е подготвена от експертите на социалното министерство и НОИ по указание на социалния министър Хасан Адемов.

В момента пощенските станции и банките изплащат пенсиите между 7-мо и 20-о число на всеки месец. Когато тези дни са неработни, по наредба изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход, обясняват от социалното министерство.

След като промяната бъде направена, когато 7-мо или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.