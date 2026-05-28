Новите срокове за пенсиите ще се тестват за пръв път през септември

Новите срокове за изплащане на пенсиите ще се приложат за пръв път през септември, съобщи Националният осигурителен институт.

През юни за последно ще се приложи действащият към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 г., НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен. Когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания.

Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г.