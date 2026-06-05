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ДБ: Йотова е допуснала грешка при разпределението за ЦИК

Във вторник ще има публичното изслушване на предложенията за попълване на ЦИК от парламентарните групи

Днес, 18:04
Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май.
БГНЕС
Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май.

Президентът Илияна Йотова е допуснала грешка при определянето на местата за партиите в новия състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), заявиха от "Демократична България" пред журналисти в парламента.

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов каза, че е изпратено писмо до Йотова с възражения по издадения от нея в края на миналата седмица указ за провеждане на публични консултации и процедура за назначаване на нова Централна избирателна комисия.

Мандатът на настоящата ЦИК изтече на 12 май, а във вторник ще се проведе публичното изслушване на предложенията, направени от парламентарните групи.

"В указа е допусната грешка при изчисляването на квотите в 15-членната ЦИК и вместо ПП-ДБ да има 3-ма представители - двама от ДБ и 1 от П -  има двама, а ДПС има двама, вместо един",  каза Божидар Божанов.  Той допусна, че грешката е дошла от това, че за първи път от десетилетия има формация с абсолютно мнозинство - "Прогресивна България", която обаче според Изборния кодекс няма право на мнозинство в ЦИК, и вместо 8 мандата ще има 7.

От ДБ предупредиха, че предложената в указа методика по изчисленията на разпределенията на остатъците е некоректна и това може да се възпроизведе и в районите избирателни комисии, но също и при избора на общински съвети и парламент и да се окажем с  непопълнени представителни органи на власт.

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Ключови думи:

ЦИК, Илияна Йотова, Демократична България

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