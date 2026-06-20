Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лидерът на ПП в Бургас напусна и премина в ДБ

На раздяла Весела Томсън говори за лични интереси и безпардонно лицемерие

Днес, 09:25
Весела Томсън в безоблачните времена на ПП в Бургас
Флагман
Весела Томсън в безоблачните времена на ПП в Бургас

Общинският лидер на "Продължаваме промяната" в Бургас Весела Томсън напусна поста и прекрати членството си в партията. Тя направи това с пост във "Фейсбук", в който твърди, че решението ѝ е "резултат от дълъг размисъл и сериозна вътрешна равносметка". И съобщава още, че преминава в "Демократична България".

"И до днес съм запазила желанието, времето и готовността да работя за каузите, които ни обединяват - борбата с корупцията, изграждането на по-прозрачен, справедлив и модерен модел на управление, както и утвърждаването на ценностите и принципите, в които вярвам. Гордея се с всички достойни, талантливи, почтени и отдадени членове и симпатизанти, с които имах честта да работя, както лично, така и в рамките на общите ни инициативи. Вярвам, че потенциалът на тези хора е изключителен и че те може да бъдат, ако им се даде възможност, двигател на положителна и истинска промяна", пише Томсън.

Тя добавя, че се е "ръководила от устава, принципите и ценностите на партията". Но "липсата на достатъчно конструктивна комуникация и доверие, както и възникналото напрежение, свързано с различия във визията и подхода към развитието на структурата в Бургас, създадоха обстоятелства, които правят ефективната съвместна работа невъзможна", пише Томсън.

"Вярвам, че в политиката, както и във всяка обществена дейност, най-важни трябва да останат почтеността, отговорността и способността да се работи в интерес на хората. Личните интереси и безпардонното лицемерие дълбоко отвращават и разделят. Именно поради това считам, че преминаването ми в редиците на "Демократична България" в този момент е най-правилното и достойно решение - както за мен лично, така и за спокойното продължаване на работата на структурата “Промени Бургас”.

Весела Томсън оглави общинската организация на ПП в края на януари 2026 т. Тя беше избрана на Общо събрание на партията и пое ръководството от дотогавашния председател Георги Перпелиев. Томсън е родена в Бургас, агроном и еколог. Живяла е и работила дълги години във Великобритания и САЩ. Семейна

За последно тя бе забеляза на публична проява по време на "Мача на надеждата" в Бургас, организиран от фондацията на бившия капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров. 

Преди месец ПП в Бургас бе напусната и от общинския съветник д-р Мартин Кръстев. Според местни медии в структурата има напрежение заради областния председател - Тодор Терзиев, който се ползва с лична протекция на националния лидер на партията Асен Василев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Продължаваме промяната, Весела Томсън

Още новини по темата

ПБ иска рязко да ограничи достъпа на депутатите до документи
19 Май 2026

ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
12 Май 2026

Лидер на ПП в Бургас къса с партията заради "шумните лакеи"

11 Май 2026

Според ПП "демонтажът на модела" се отлага
08 Май 2026

Страстите около разцепването на ПП и ДБ не стихват
03 Май 2026

ПП реши да включи Gen Z в листите си
24 Яну. 2026

Лорер остро нападна Асен Василев заради "еднолично управление" на ПП
17 Яну. 2026

И ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му
10 Яну. 2026

ПП: Бюджет 2 - няма да стане и по този начин!
08 Дек. 2025

МВР се самопохвали, че действало по европейски срещу вандалите
02 Дек. 2025

Провокатори предизвикаха безредици в центъра на София
02 Дек. 2025

Пред парламента протестира най-внушителният брой граждани от 2013 г. (галерия)
26 Ноем. 2025

"Прасе касичка" посрещна депутатите пред парламента
20 Ноем. 2025

"Промяната" не се поддава на промяна
11 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса