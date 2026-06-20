Лидерът на ПП в Бургас напусна и премина в ДБ

Общинският лидер на "Продължаваме промяната" в Бургас Весела Томсън напусна поста и прекрати членството си в партията. Тя направи това с пост във "Фейсбук", в който твърди, че решението ѝ е "резултат от дълъг размисъл и сериозна вътрешна равносметка". И съобщава още, че преминава в "Демократична България".

"И до днес съм запазила желанието, времето и готовността да работя за каузите, които ни обединяват - борбата с корупцията, изграждането на по-прозрачен, справедлив и модерен модел на управление, както и утвърждаването на ценностите и принципите, в които вярвам. Гордея се с всички достойни, талантливи, почтени и отдадени членове и симпатизанти, с които имах честта да работя, както лично, така и в рамките на общите ни инициативи. Вярвам, че потенциалът на тези хора е изключителен и че те може да бъдат, ако им се даде възможност, двигател на положителна и истинска промяна", пише Томсън.

Тя добавя, че се е "ръководила от устава, принципите и ценностите на партията". Но "липсата на достатъчно конструктивна комуникация и доверие, както и възникналото напрежение, свързано с различия във визията и подхода към развитието на структурата в Бургас, създадоха обстоятелства, които правят ефективната съвместна работа невъзможна", пише Томсън.

"Вярвам, че в политиката, както и във всяка обществена дейност, най-важни трябва да останат почтеността, отговорността и способността да се работи в интерес на хората. Личните интереси и безпардонното лицемерие дълбоко отвращават и разделят. Именно поради това считам, че преминаването ми в редиците на "Демократична България" в този момент е най-правилното и достойно решение - както за мен лично, така и за спокойното продължаване на работата на структурата “Промени Бургас”.

Весела Томсън оглави общинската организация на ПП в края на януари 2026 т. Тя беше избрана на Общо събрание на партията и пое ръководството от дотогавашния председател Георги Перпелиев. Томсън е родена в Бургас, агроном и еколог. Живяла е и работила дълги години във Великобритания и САЩ. Семейна

За последно тя бе забеляза на публична проява по време на "Мача на надеждата" в Бургас, организиран от фондацията на бившия капитан на националния отбор по футбол Стилиян Петров.

Преди месец ПП в Бургас бе напусната и от общинския съветник д-р Мартин Кръстев. Според местни медии в структурата има напрежение заради областния председател - Тодор Терзиев, който се ползва с лична протекция на националния лидер на партията Асен Василев.