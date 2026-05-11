Лидер на ПП в Бургас къса с партията заради "шумните лакеи"

Общинският съветник от "Продължаваме Промяната" и заместник-председател на Общинския съвет в Бургас д-р Мартин Кръстев напуска партията. Това стана ясно от негов пост във "Фейсбук", а причината, по думите му, са "шумните лакеи".

Поне засега обаче Кръстев няма да напуска позицията си в общината, какъвто призив отправи към него зам.-кметът по туризъм на Варна Снежана Апостолова в коментарите под поста във "Фейсбук".

Според него проблемът в ПП не е личен, а е системен и изтъква, че смяната на един лидер (Асен Василев стана председател на партията през септември м.г. - б.р.) няма значение, ако вземането на решения и подборът на кадри се прави по стария начин. "Днес виждам, че моделът е същият. А когато една организация започне да наказва най-работещите си хора и да поощрява най-шумните си лакеи, тя губи най-ценното си – доверието и смисъла", пише Кръстев. От поста му обаче не става ясно какво се е случило, за да се стигне до разрива, както и кои са въпросните "шумни лакеи".

"Рибата се вмирисва откъм главата, но се чисти откъм опашката. Уви, при нас нямаше нито истинско почистване, нито истинска промяна. Затова взех решение да напусна „Продължаваме Промяната", казва той. И добавя, че "истинската промяна никога не е била въпрос на партийна принадлежност, а на характер, последователност и смелост да казваш истината, дори когато е неудобна".