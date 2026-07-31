Законодателната програма на кабинета се оказа без реформи

Липсата на управленска програма на кабинета "Радев", която да покаже визията на кабинета за целия мандат, доведе до много остри критики в последния пленарен ден преди ваканцията на депутатите. В сряда обаче правителството одобри законодателна програма до края на годината. Прегледът на документа показва, че тя е пълна със задължителни законопроекти, свързани с транспониране на европейски директиви. От заявените промени не стават ясни никакви конкретни намерения за обещавани реформи през 2027 г.

В законодателната програма до края на годината, която е публикувана на портала за обществено обсъждане strategy.bg, са включени 55 законопроекта. Огромната част от тях са свързани с транспонирането на директиви или съобразяването с регламенти на ЕС. Има и законопроекти, свързани с реформи по същество, но те са внесени в изпълнение на гласувани в предходни години планове за различни административни облекчения. При законите, свързани с ключови управленски политики като например данъчната политика, няма никаква яснота какво ще се случва.

Така например в закона за местните данъци и такси, където управляващите обявиха намерение за увеличение на данъчните оценки на имотите, към момента се заявяват единствено промени, свързани с превалутиране на стойности. Както "Сега" писа, във формулата за определяне на данъчната оценка продължават да фигурират левове. Превалутирането на стойности в левове се сочи като основна цел и на бъдещите промени до края на годината в закона за данъците върху доходите на физическите лица. В данъците за бизнеса ще се отчита също европейска директива. В същото време и тук са коментирани промени в посока децентрализация и връщането на част и от личния данък, и от корпоративния данък към общините. Съвсем общо - с две изречения, са обобщени и ключови промени в Данъчно-осигурителния кодекс, за който управляващите обещават въвеждане на нови мерки за повишаване на събираемостта на публичните вземания. Заявена е и промяна в закона за публичните финанси, на чието основание в момента ГЕРБ и ПП атакуват пред Конституционния съд свръхдефицита в бюджета, но за този закон също се посочва като причина въвеждане на директива.

В законодателната програма все пак има и законопроекти за реформи, които отразяват виждането на настоящето управленско мнозинство и които не са свързани с формално отразяване на европейски изисквания. Такива например са промени в закона за висшето образование по линия на определянето на таксите за платена форма на обучение и други изменения.

Не е ясно кога точно правителството възнамерява да представи управленска програма за целия си мандат.

"В последния ден на политическия сезон програма за управление няма. Но тази седмица са качени законодателна програма и оперативна програма на Министерския съвет. Прочетох ги внимателно. Там няма почти нищо. Редовното правителство се държи като служебно - покрива базовия минимум, за да не спре държавата, но почти нищо отвъд това", коментира в свой пост във "Фейсбук" депутатът от "Да, България" Божидар Божанов. Той припомня, че с изготвянето на управленска програма е бил натоварен вицепремиера Иво Христов, който според партията не се справя.

"С изготвянето на програмата беше натоварен вицепремиерът Иво Христов. Той видимо не се справя и е събирателен образ на липсата на посока на правителството. Вместо план, Христов ръси обиди срещу опозицията. Вместо програма, от него излиза само разделяща обществото пропаганда. Затова е време за неговата оставка", написа Божанов. Декларация в този дух бе изчетена от Надежда Йорданова и от трибуната в НС в последния работен ден на депутатите преди ваканцията.