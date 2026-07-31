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Законодателната програма на кабинета се оказа без реформи

Над половината законодателни инициативи до края на годината са за транспониране на директиви

31 Юли 2026
От "Демократична България" поискаха оставката на вицепремиера Иво Христов.
БГНЕС
От "Демократична България" поискаха оставката на вицепремиера Иво Христов.

Липсата на управленска програма на кабинета "Радев", която да покаже визията на кабинета за целия мандат, доведе до много остри критики в последния пленарен ден преди ваканцията на депутатите. В сряда обаче правителството одобри законодателна програма до края на годината. Прегледът на документа показва, че тя е пълна със задължителни законопроекти, свързани с транспониране на европейски директиви. От заявените промени не стават ясни никакви конкретни намерения за обещавани реформи през 2027 г.

В законодателната програма до края на годината, която е публикувана на портала за обществено обсъждане strategy.bg, са включени 55 законопроекта. Огромната част от тях са свързани с транспонирането на директиви или съобразяването с регламенти на ЕС. Има и законопроекти, свързани с реформи по същество, но те са внесени в изпълнение на гласувани в предходни години планове за различни административни облекчения. При законите, свързани с ключови управленски политики като например данъчната политика, няма никаква яснота какво ще се случва. 

Така например в закона за местните данъци и такси, където управляващите обявиха намерение за увеличение на данъчните оценки на имотите, към момента се заявяват единствено промени, свързани с превалутиране на стойности. Както "Сега" писа, във формулата за определяне на данъчната оценка продължават да фигурират левове. Превалутирането на стойности в левове се сочи като основна цел и на бъдещите промени до края на годината в закона за данъците върху доходите на физическите лица. В данъците за бизнеса ще се отчита също европейска директива. В същото време и тук са коментирани промени в посока децентрализация и връщането на част и от личния данък, и от корпоративния данък към общините. Съвсем общо - с две изречения, са обобщени и ключови промени в Данъчно-осигурителния кодекс, за който управляващите обещават въвеждане на нови мерки за повишаване на събираемостта на публичните вземания. Заявена е и промяна в закона за публичните финанси, на чието основание в момента ГЕРБ и ПП атакуват пред Конституционния съд свръхдефицита в бюджета, но за този закон също се посочва като причина въвеждане на директива. 

В законодателната програма все пак има и законопроекти за реформи, които отразяват виждането на настоящето управленско мнозинство и които не са свързани с формално отразяване на европейски изисквания. Такива например са промени в закона за висшето образование по линия на определянето на таксите за платена форма на обучение и други изменения. 

Не е ясно кога точно правителството възнамерява да представи управленска програма за целия си мандат. 

"В последния ден на политическия сезон програма за управление няма. Но тази седмица са качени законодателна програма и оперативна програма на Министерския съвет. Прочетох ги внимателно. Там няма почти нищо. Редовното правителство се държи като служебно - покрива базовия минимум, за да не спре държавата, но почти нищо отвъд това", коментира в свой пост във "Фейсбук" депутатът от "Да, България" Божидар Божанов. Той припомня, че с изготвянето на управленска програма е бил натоварен вицепремиера Иво Христов, който според партията не се справя. 

"С изготвянето на програмата беше натоварен вицепремиерът Иво Христов. Той видимо не се справя и е събирателен образ на липсата на посока на правителството. Вместо план, Христов ръси обиди срещу опозицията. Вместо програма, от него излиза само разделяща обществото пропаганда. Затова е време за неговата оставка", написа Божанов. Декларация в този дух бе изчетена от Надежда Йорданова и от трибуната в НС  в последния работен ден на депутатите преди ваканцията.

 

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Ключови думи:

Прогресивна България, Иво Христов, Демократична България, законодателна програма

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