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Силяновска и Йотова ще имат "приятен женски разговор"

09 Юни 2026

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова пристига в София за участие в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). В рамките на форума в сряда македонският държавен глава ще проведе двустранна среща с българския президент Илияна Йотова. Новината потвърди самата Силяновска в интервю за телевизия МРТ 1, като изрази очакване да бъдат отворени съществени въпроси в отношенията между двете държави.

Македонският президент определи предстоящия разговор като естествено продължение на предишната си среща с Йотова в Ереван, описвайки диалога им като „приятен женски разговор“. Според нея София и Скопие имат спешна нужда от мерки за изграждане на доверие.

„Ако гражданите не общуват и ако не участваме в съвместни проекти, няма как да вървим напред. Единственият начин е да се отнасяме добросъвестно — да не се обиждаме, да не се нараняваме и да се опитваме да мерим думите си“, коментира Силяновска, признавайки, че в последно време „искри и стрели“ хвърчат и от двете страни на границата.

Предстоящата визита на Силяновска-Давкова се провежда на фона на все още хладните отношения между София и Скопие, изострени след т.нар. „скандал със знамената“ от септември 2024 г. При тогавашното си неофициално посещение в София за оперна постановка, македонският президент бе приета от българския си колега Румен Радев. Последвалата официална снимка от срещата, на която липсваше македонското държавно знаме, провокира остра дипломатическа реакция от страна на Скопие. Българското президентство тогава категорично отхвърли обвиненията в нарушение на протокола, пояснявайки, че визитата е имала работен и частен характер, при който държавният етикет не предвижда излагане на чужди национални символи.

Напрежението се покачи допълнително след последвалите агресивни изказвания на македонския вицепремиер Александър Николоски, който нарече домакините в София „нецивилизовани“ и отрече съществуването на обща история между двете нации.

 

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Ключови думи:

 Гордана Силяновска-Давкова, Илияна Йотова

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