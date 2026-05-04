Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йотова иска за ден да приключи консултациите за кабинет

На 5 май президентът ще разговаря с шестте парламентарни формации

Днес, 10:52
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Политическите консултации с парламентарните групи за правителство ще се проведат в един, единствен ден – 5 май. Така планира президентът Илияна Йотова, както се вижда от графика на разговорите, разпространен от прессекретариата на "Дондуков" 2. Преди процедурата се разточваше с дни.

Ясно е, че кабинетът ще бъде сформиран с мандата на първата политическа сила - "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев, която вече твърдо заяви такова намерение и разполага с необходимото парламентарно мнозинство, за да го подкрепи.

Графикът на консултациите е следният:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България";

От 11.30 часа – представители на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на ДПС;

От 14.00 часа – представители на ДБ;

От 15.00 часа – представители на ПП;

От 16.00 часа – представители на "Възраждане".

След края на срещите Йотова ще направи изявление за медиите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Илияна Йотова, политически консултации

Още новини по темата

Консултациите за новото правителство започват на 5 май
01 Май 2026

ПБ, ГЕРБ и ДПС избраха Михаела Доцова да оглави парламента
30 Апр. 2026

"Парламентът Радев" се събира за първи път в четвъртък
27 Апр. 2026

Йотова: Аз бих дала шанс на Кандев да остане главен секретар на МВР
21 Апр. 2026

Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот
17 Апр. 2026

Президентът нападна остро премиера за споразумението с Киев
31 Март 2026

Йотова подписа указа за освобождаването на главния секретар на МВР
25 Февр. 2026

Йотова иска още документи, преди да реши за смяната на главсека на МВР
24 Февр. 2026

САЩ ще забавят доставката на вторите 8 F-16 с година
24 Февр. 2026

Осъдените, помилвани от Илияна Йотова, вече са 28
21 Февр. 2026

Цицелков бе вицепремиер за един ден
20 Февр. 2026

Румен Радев, ДПС-НН, ИТН и "Възраждане" не харесаха служебния кабинет на Гюров
18 Февр. 2026

Съдията Емил Дечев стана служебен вътрешен министър
18 Февр. 2026

Гюров ще съобщи утре министрите си
17 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа