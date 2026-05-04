Йотова иска за ден да приключи консултациите за кабинет

Политическите консултации с парламентарните групи за правителство ще се проведат в един, единствен ден – 5 май. Така планира президентът Илияна Йотова, както се вижда от графика на разговорите, разпространен от прессекретариата на "Дондуков" 2. Преди процедурата се разточваше с дни.

Ясно е, че кабинетът ще бъде сформиран с мандата на първата политическа сила - "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев, която вече твърдо заяви такова намерение и разполага с необходимото парламентарно мнозинство, за да го подкрепи.

Графикът на консултациите е следният:

От 10.30 часа – представители на парламентарната група на "Прогресивна България";

От 11.30 часа – представители на ГЕРБ-СДС;

От 12.30 часа – представители на ДПС;

От 14.00 часа – представители на ДБ;

От 15.00 часа – представители на ПП;

От 16.00 часа – представители на "Възраждане".

След края на срещите Йотова ще направи изявление за медиите.