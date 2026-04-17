Президентката: Всеки глас може да е решаващ срещу купения вот

БГНЕС Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш час в неделя, а е акт на принадлежност към нацията ни, каза Илияна Йотова

Президентката Илияна Йотова направи предизборно обръщение към народа.

"Скъпи сънародници, на 19 април ще гласуваме за 52-ро НС. През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата, имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление. За 5 години гласувахме 7 пъти за национални избори. Не липсваха и опити от политици и партии да ни разколебават, и да ни внушават, че всеки път изборите са излишни, и че нищо няма се промени и всичко ще потече по старому след изборите.

Но ние гласувахме, защото не ни е безразлично как ще живеем и каква държава ще оставим на децата ни.

В неделя ще гласуваме за 8-ми път. В неделя отново ще избираме, и изборите ще предопределят пътя на България оттук нататък.", каза Йотова и след това подчерта ролята на декемврийските протести. "Преди няколко месеца хиляди българи излязоха на улиците и площадите на протест. Те си поискаха държавата обратно, поискаха държава, изчистена от корупция, държава, която която да въздава справедливост, държава, която да чертае бъдеще, държава, която уважава. Протестите показаха, че няма власт, която да е по-силна от гражданите", обобщи тя.

"Зная колко трудно е да се правят избори през пролетта на 2026 г. Към все още неотшумелите проблеми от въвеждането на еврото и скочилите цени се прибавиха и нови човешки, разбираеми страхове от новия конфликт в Близкия изток и последствията от него. 4 години вече продължава и войната в Украйна. Световните конфликти влязоха в домовете ни. Разбираемо е, ако всеки един от нас се изкуши да се затвори в собствената си крепост - разколебани и невярващи, че нещо можем да променим.

Отново заплахата от купени гласове ни казва "ще гласувате, но ние ще направим сглобка, а стабилно правителство - едва ли". Има и друг път и това е пътят на моя глас, на вашия глас, пътят на всеки един от нас. Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш час в неделя, а е акт на принадлежност към нацията ни, означава, че искаш да си отговорен пред страната си, означава и свобода, и отговорност - собствена и пред обществото", каза още Йотова.

Да участваме в изборите означава, че всеки глас може да е решаващ да затворим отровната язва на купения вот. Стойността на гласа ни е висока и неподвластна на други интереси. Моят глас е моето Аз - то на никой не може да бъде преотдадено", заключи президентката.