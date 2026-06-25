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ЦИК се уплаши от съкращаването на бюджета си

От по-малкото разходи за персонал могат да пострадат звената за машинно гласуване и обучение

Днес, 06:57
Още на първото си заседание комисарите се сблъскаха със сложна ситуация.
БГНЕС
Още на първото си заседание комисарите се сблъскаха със сложна ситуация.

Намерението на правителството на Румен Радев да намали държавните разходи като съкрати парите за незапълнени щатни бройки в администрацията може да има неочаквани негативни последици. Такова впечатление остави обсъждането на темата в Централната избирателна комисия (ЦИК). Новият ѝ състав проведе първото си заседание на 24 юни и веднага се сблъска със сложна бюджетна ситуация, която може да създаде проблеми на комисията, занимаваща се с организацията и провеждането на изборите.

Секретарят на ЦИК Йорданка Ганчева (предложена от ГЕРБ) съобщи на колегите си, че трябва да изпратят на финансовото министерство документи, свързани с подготовката на държавния бюджет за 2026 г., както и на тригодишната бюджетна прогноза, която засяга периода до 2028 г. От доклада ѝ се разбра, че за 2027 г и 2028 г. разходите за персонал на ЦИК се предвижда да намалеят със 187 200 евро. Предният състав на комисията е възприел изцяло предложението на финансовото министерство, без възражения. А исканите от ведомството документи трябва да се изпратят още същия ден.

Това стресна другите комисари. Зинаида Златанова ("Прогресивна България") напомни, че когато са били назначени в ЦИК, членовете ѝ са поели ангажименти за създаване на нови звена. Тя призна, че сега комисията е поставена пред свършен факт, но наблегна, че планираните бюджетни промени трябва да се обмислят.

Вяра Тодева ("Продължаваме Промяната") коментира, че орязването на разходите вероятно е възможно поради големия брой незаети щатове в администрацията на органа. Но изтъкна, че тук влизат бройките, предвидени за звеното за управление на машинното гласуване и звеното за обучение. Тодева настоя, че след като ЦИК приеме новия си правилник и щатно разписание, трябва да изисква бюджета, от който се нуждае, иначе няма да може да изпълни законовите си задължения.

Според Изборния кодекс комисията трябва да разполага с обучително звено, което да организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии, и със звено за управление на машинното гласуване, което да подпомага ЦИК при вземането на решения и да координира провеждането на вота с устройствата. Иначе казано, самият закон постановява създаването на тези звена.

Накрая безпомощната в случая комисия просто гласува, че изпраща исканите от финансовото министерство документи.

За 2025 г. по бюджета на ЦИК бяха предвидени разходи за 7 929,2 хил.лв., от които 5 941,2 хил.лв. за персонал.

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Ключови думи:

ЦИК, бюджет 2026

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