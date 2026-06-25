ЦИК се уплаши от съкращаването на бюджета си

Намерението на правителството на Румен Радев да намали държавните разходи като съкрати парите за незапълнени щатни бройки в администрацията може да има неочаквани негативни последици. Такова впечатление остави обсъждането на темата в Централната избирателна комисия (ЦИК). Новият ѝ състав проведе първото си заседание на 24 юни и веднага се сблъска със сложна бюджетна ситуация, която може да създаде проблеми на комисията, занимаваща се с организацията и провеждането на изборите.

Секретарят на ЦИК Йорданка Ганчева (предложена от ГЕРБ) съобщи на колегите си, че трябва да изпратят на финансовото министерство документи, свързани с подготовката на държавния бюджет за 2026 г., както и на тригодишната бюджетна прогноза, която засяга периода до 2028 г. От доклада ѝ се разбра, че за 2027 г и 2028 г. разходите за персонал на ЦИК се предвижда да намалеят със 187 200 евро. Предният състав на комисията е възприел изцяло предложението на финансовото министерство, без възражения. А исканите от ведомството документи трябва да се изпратят още същия ден.

Това стресна другите комисари. Зинаида Златанова ("Прогресивна България") напомни, че когато са били назначени в ЦИК , членовете ѝ са поели ангажименти за създаване на нови звена. Тя призна, че сега комисията е поставена пред свършен факт, но наблегна, че планираните бюджетни промени трябва да се обмислят.

Вяра Тодева ("Продължаваме Промяната") коментира, че орязването на разходите вероятно е възможно поради големия брой незаети щатове в администрацията на органа. Но изтъкна, че тук влизат бройките, предвидени за звеното за управление на машинното гласуване и звеното за обучение. Тодева настоя, че след като ЦИК приеме новия си правилник и щатно разписание, трябва да изисква бюджета, от който се нуждае, иначе няма да може да изпълни законовите си задължения.

Според Изборния кодекс комисията трябва да разполага с обучително звено, което да организира и провежда обучението на членовете на избирателните комисии, и със звено за управление на машинното гласуване, което да подпомага ЦИК при вземането на решения и да координира провеждането на вота с устройствата. Иначе казано, самият закон постановява създаването на тези звена.

Накрая безпомощната в случая комисия просто гласува, че изпраща исканите от финансовото министерство документи.

За 2025 г. по бюджета на ЦИК бяха предвидени разходи за 7 929,2 хил.лв., от които 5 941,2 хил.лв. за персонал.