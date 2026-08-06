Четвърт милион ще струват камерите в общинските избирателни комисии

С последните промени в Изборния кодекс беше въведено онлайн видео излъчване в реално време на заседанията на 265-те общински избирателни комисии (ОИК). Сега тази промяна трябва да се въведе в практиката от Централната избирателна комисия (ЦИК) и това ще струва поне четвърт милион евро.
Досега кодексът казваше, че на живо се излъчва работата на ЦИК, както и на районните комисии. Видеонаблюдение е налице и в секционните комисии, които след края на изборния ден са длъжни да включат камерите си, за да отчетат на живо броенето на бюлетините. Заради пропуск на депутатите общинските комисии, които провеждат местните избори на общинско ниво, бяха останали като изключение.
При поправките в кодекса, инициирани от "Прогресивна България", предложението да се въведе живо излъчване в ОИК дойде от депутата от "Възраждане" Петър Петров. Той се обоснова, че е "налице практика, при която се преиначават гласувания в ОИК и има реални случаи на съдебни оспорвания на съставени в ОИК протоколи с отразяване на гласувания, които са сгрешени".
На заседанието на ЦИК на 4 август стана ясно, че шефът на комисията Георги Хорозов е провел среща с Ивайло Филипов – изпълнителен директор на дружеството "Информационно обслужване", което беше ангажирано с камерите в секционните комисии. На 31 юли дружеството е съобщило с писмо на комисарите, че може да осигури излъчване в реално време, както и да съхранява записи от заседанията с онлайн достъп и поддръжка за 4 години.
Офертата за услугата е 253 171 евро (вероятно без ДДС – бел.а.). Сега ЦИК трябва да търси финансиране от правителството.
Наскоро бизнес организации възнегодуваха, че "Информационно обслужване" се облагодетелства от "нормативно установен модел на задължителен, единствен и практически ексклузивен доставчик на ИКТ услуги" за публичния сектор у нас.