Четвърт милион ще струват камерите в общинските избирателни комисии

Министерство на електронното управление Държавното дружество се занимава с поддръжката на камерите, които осигуряват видео на живо от секционните комисии след края на изборния ден.

С последните промени в Изборния кодекс беше въведено онлайн видео излъчване в реално време на заседанията на 265-те общински избирателни комисии (ОИК). Сега тази промяна трябва да се въведе в практиката от Централната избирателна комисия (ЦИК) и това ще струва поне четвърт милион евро.

Досега кодексът казваше, че на живо се излъчва работата на ЦИК, както и на районните комисии. Видеонаблюдение е налице и в секционните комисии, които след края на изборния ден са длъжни да включат камерите си , за да отчетат на живо броенето на бюлетините. Заради пропуск на депутатите общинските комисии, които провеждат местните избори на общинско ниво, бяха останали като изключение.

При поправките в кодекса, инициирани от "Прогресивна България", предложението да се въведе живо излъчване в ОИК дойде от депутата от "Възраждане" Петър Петров. Той се обоснова, че е "налице практика, при която се преиначават гласувания в ОИК и има реални случаи на съдебни оспорвания на съставени в ОИК протоколи с отразяване на гласувания, които са сгрешени".

На заседанието на ЦИК на 4 август стана ясно, че шефът на комисията Георги Хорозов е провел среща с Ивайло Филипов – изпълнителен директор на дружеството "Информационно обслужване", което беше ангажирано с камерите в секционните комисии. На 31 юли дружеството е съобщило с писмо на комисарите, че може да осигури излъчване в реално време, както и да съхранява записи от заседанията с онлайн достъп и поддръжка за 4 години.

Офертата за услугата е 253 171 евро (вероятно без ДДС – бел.а.). Сега ЦИК трябва да търси финансиране от правителството.