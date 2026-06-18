Новата власт блокира промените в "Информационно обслужване"

Новият министър на иновациите Иван Василев блокира промените в съвета на директорите на ключовата държавна фирма "Информационно обслужване". Вчера дружеството, което управлява ключови електронни системи на държавната администрация, проведе извънредно общо събрание на акционерите. На него трябваше да се увеличи съветът на директорите от петима на до седем членове и да се промени начинът на избор на членовете на Съвета на директорите и определянето на възнаграждението им – предложения на служебния министър на иновациите Георги Шарков. И двете промени бяха отхвърлени от представителя на новия министър Иван Василев (министерството е основният акционер в дружеството и държи 99,77% от акциите).

Аргументът против увеличаването на съвета на директорите беше указанието към всички министри да се предприемат спешни действия за стабилизиране на публичните финанси. "Част от тези мерки се изразяват в ограничаване броя на членовете на светите на директорите и надзорните съвети на публичните предприятия, категоризирани като „големи" до петима. Предвид това обстоятелство броят на членовете на Съвета на директорите не следва да се увеличава", коментира пълномощникът на министъра Атанас Мазнев, става ясно от протокола на събранието.

Втората промяна – в начина на избор на Съвета на директорите, е отхвърлена единодушно, тъй като противоречи на Търговския закон, според който възлагането на управлението на дружеството е правомощие на Съвета на директорите, а не на Общото събрание на акционерите.

Тази седмица стана известно, че "Прогресивна България" готви свои промени в управлението на ключовото дружество. „Ще свикам ново Общо събрание в кратък срок, на което ще предстоят промени в ръководството на "Информационно обслужване". Има нужда от свежест, има нужда от изграждане на екип и капацитет, така че да продължи ускореното развитие на дигиталните услуги, които да отговарят на нуждите на гражданите. В момента имаме добра основа, която обаче трябва да бъде надграждана,“ коментира тази седмица пред БНТ новият министър на иновациите Иван Василев.

"Прозрачността изисква бъдещите членове на съвета на директорите да бъдат известни преди тяхното назначаване в толкова важно дружество като "Информационно обслужване", коментира по повод вчерашното общо събрание съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. Дружеството оперира ключови системи и регистри, обезпечава и изборния процес и това му отрежда толкова важно място сред публичните предприятия. Затова е необходима максимална прозрачност, припомня той.

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За по-прозрачно и балансирано управление на дружеството се обяви и БАИТ. Асоциацията, която представлява ИТ-сектора, има 46 акции в държавната фирма. По този повод днес оттам разпространиха позиция, в която наред с искането да се въведе двустепенно управление, т. е. да има и надзорен съвет, има и любопитен детайл. От организацията изразяват недоумение от оставената в устава на „Информационно обслужване“ възможност членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството, предвид решението за обратно изкупуване на акциите, притежавани от акционери – частни лица. БАИТ подчертава, че е получила покана за изкупуване на притежаваните от асоциацията 46 бр. акции в дружеството, но няма мандат от своите управителни органи за продажбата им.