ЦИК наказа данъчен инспектор за неправомерно участие на изборите

Нарушение на изборното законодателство, извършено от служителка на НАП, получи наказание от Централната избирателна комисия (ЦИК). Става въпрос за старши инспектор, участвала като кандидат за депутат на парламентарните избори на 19 април т.г., без да прекъсва работата си в данъчната агенция.

За казуса ЦИК е била сезирана от изпълнителния директор на НАП Борис Михайлов с писмо от средата на юни. Извършена е служебна проверка, според която служителката е регистрирана като кандидат-депутат в листите на партия МЕЧ в 23-ти и 24-ти избирателен район. Към онзи момент тя е заемала длъжността старши инспектор по приходите в отдел "Оперативни дейности" при Главна дирекция "Фискален контрол" на НАП.

Според Изборния кодекс служителите в държавната и местната администрация, участващи в избори, задължително ползват платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от вота.