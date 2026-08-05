ЦИК наказа данъчен инспектор за неправомерно участие на изборите

Нарушение на изборното законодателство, извършено от служителка на НАП, получи наказание от Централната избирателна комисия (ЦИК). Става въпрос за старши инспектор, участвала като кандидат за депутат на парламентарните избори на 19 април т.г., без да прекъсва работата си в данъчната агенция.
За казуса ЦИК е била сезирана от изпълнителния директор на НАП Борис Михайлов с писмо от средата на юни. Извършена е служебна проверка, според която служителката е регистрирана като кандидат-депутат в листите на партия МЕЧ в 23-ти и 24-ти избирателен район. Към онзи момент тя е заемала длъжността старши инспектор по приходите в отдел "Оперативни дейности" при Главна дирекция "Фискален контрол" на НАП.
Според Изборния кодекс служителите в държавната и местната администрация, участващи в избори, задължително ползват платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от вота.
Данните, предоставени от НАП, обаче сочат, че служителката "е изпълнявала служебните си задължения като старши инспектор по приходите при условията на сумирано изчисляване на работното време". Със свое решение ЦИК постановява, че така е извършено административно нарушение и налага наказание по разпоредба на Изборния кодекс, предвиждаща глоба от 200 до 2000 лв. Актът за нарушението се съставя от председателя на ЦИК – Георги Хорозов.