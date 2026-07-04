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€4.5 млн. официално са погълнали партиите за изборите

Днес, 15:50
"Прогресивна България" е отличник с дял около една четвърт от всички приходи в кампанията.
Фейсбук/Румен Радев
"Прогресивна България" е отличник с дял около една четвърт от всички приходи в кампанията.

Партиите и коалициите са отчели в Сметната палата 4.5 млн. евро приходи за предизборната кампания на последните парламентарни избори, сочи анализ на неправителствената организация "Институт за развитие на публичната среда". Това са официалните постъпления, а колко неофициално са погълнали участниците във вота, може само да се гадае.

Сред партиите най-голям финансов ресурс отчита "Възраждане" – 603 000 евро, като почти цялата сума е формирана от държавната субсидия. Втора е ДПС с 429 746 евро, тя не е ползвала субсидия в кампанията - парите са разпределени между физически лица (200 000 евро), средства на кандидатите (100 350 евро) и членски внос (129 396 евро). ИТН е с 161 919 евро, МЕЧ със 135 987 евро, "Величие" - 125 618 евро. ИТН и МЕЧ са финансирали кампаниите си изцяло от субсидията.

От коалициите, и въобще от всички формации, "отличник" е "Прогресивна България" – 1 068 904 евро. Тези средства сам към една четвърт от всички приходи. Кампанията е финансирана основно с дарения – 888 336 евро, а средствата на кандидатите са 160 968 евро. На второ място е ПП-ДБ  - 702 355 евро. Основен дял от тях - 621 537 евро, е осигурен чрез собствени средства на формаците. Отчетените дарения при ПП-ДБ са едва 5 957 евро. Следват ГЕРБ-СДС с 566 891 евро приходи в кампанията, БСП-Обединена левица – 266 123 евро и АПС със 107 973 евро.

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