Министрите на Радев декларират десетки апартаменти и парцели

Регионалният министър Иван Шишков и вътрешният министър Иван Демерджиев се очертават като едни от най-заможните министри и политици. Това става ясно от пуснатите днес от Сметната палата декларации на публичните лица в държавата.

Архитект Иван Шишков, вицепремиер и министър на регионалното развитие, е много състоятелен. В комплект със съпругата си той има: 10 апартамента - осем в София и два в Банско, малка къща с двор и отделно голямо дворно място (1000 кв. м) в село Медово, Поморие, 18 892 кв. м имот в тетевенското село Рибарица, още един имот в родопското село Брестовица, офис и магазин в София, ателие в Плевен, парцел в Банкя. Два гаража и паркомясто допълват имотната палитра на министъра архитект.

Прави впечатление, че доста от имотите не са купени, а са наследени (например две ниви в Брестовица) или дарени, има и една замяна.

Една от покупките пък впечатлява с изключително изгодна цена - миналата година семейство Шишкови се е сдобило с апартамент в София 58 кв. м за скромните 90 000 евро. Още по-интересна е придобивка от 2024 г., пак в столицата - апартамент 80 квадрата за 38 363 евро.

Шишкови имат още два шестцифрени влога в евро и три автомобила - последният е "Алфа Ромео", придобит миналата година.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също е много заможен. Той декларира парцели, апартаменти, земеделска земя, лодка с мотор, 400 000 евро налични т.е. кеш, дружествени дялове във фирми. В декларацията си той е посочил, че през 2023 г. е придобил парцели в село Марково, което се води пловдивския Бевърли Хилс, както и в село Брестовица. Декларира три апартамента в Пловдив, гараж, малък парцел в Пловдив, къща с двор в Симеоновград. От въпросната къща той има една шеста, което вероятно означава, че вероятно е наследствена. Демерджиев декларира и придобити земеделски земи отново в Марково, в Брестовица и село Васил Левски.

Той посочва и три коли - "Форд" и "Сузуки", от които има по 1/6 и вероятно са наследствени, и "Мерцедес" - съпружеска събоственост, който е придобил за 3000 евро. Записал е придобита през 2018 г. лодка с мотор, за която е платил пак 3000 евро. В налични средства е посочил 400 000 евро, което значи, че те са кеш. В банкови сметки е посочил над 260 000 евро.

140 000 евро е дал назаем и с цесия. Има ипотечен кредит за над 68 000 евро и три кредитни карти, като най-голямата е за 25 500.

Демерджиев декларира и дялово участие във вид на дружествени дялове на 6 места. Най-голямото е посочено като "Пловдивски инвеститор", където стойността на дяловете е за над 306 000 евро.

Военният министър Димитър Стоянов също се оказва имотен. Той декларира два апартамента в Пловдив, право на ползване на апартамент в София, гараж в София и придобита къща през 2025 г. в село Горна Василица край Костенец. Декларира и три коли - "Рено", "Тойота" и "Мерцедес", придобити за общо 7100 евро. Декларира, че той и жена му имат 2700 евро налични и малко над 100 000 евро, разпределени в няколко банкови сметки.

Финансовият министър Гълъб Донев, който е и вицепремиер, изплаща ипотечен кредит за 250 000 евро. В банкови сметки той е декларирал 135 000 евро, а съпругата му - 50 000 евро. Освен това има налични 10 000 евро. Интересен факт е декларираната кредитна карта с лимит 10 000 евро и лихва 2% - ако това не е грешка, финансовият министър е доста преференциален клиент за въпросната банка, която не се споменава. Донев е описал няколко семейни имота - наследствени къща с двор и апартамент в София, както и вила в с. Понор. Сравнително наскоро - 2023 г., той и съпругата му са закупили апартамент в Черноморец за 90 хил. евро, както и офис в София през 2020 г. за 51 хил. евро. Донев кара автомобил на лизинг за 10 хил. евро, чиято марка не е посочил.

Атанас Пеканов е описал два апартамента в София - единият закупен през 2009 г. за 79 хил. евро, а другият - 141 квадрата, го е декларирал като "чужд недвижим имот". Той кара автомобил "Хюндай", купен през 2024 г. за над 20 600 евро. Пеканов е декларирал също дребни вложения в три вида криптовалута, които ги е остойностил в декларацията на около 2700 евро. Освен това той притежава акции в 22 дружества, като е посочил на каква сума ги е придобил, но не и преди колко време.

Другият вицепремиер - Александър Пулев, който е и министър на икономиката е декларирал апартамент в София от 100 квадрата, купен през, 2016 г. за 213 хил. евро. Пулев има налични 11 700 евро и не е декларирал никакви други средства.

Четвъртият вицепремиер Иво Христов, който беше 4 години евродепутат от БСП, е декларирал единствено няколко банкови сметки. Странното е, че Христов е посочил част от банковите си сметки в левове. По груба сметка декларираните от него банкови вложения, заедно със сметките на съпругата му, възлизат около 750 000 евро.

На фона на министрите си Румен Радев е скромен. В декларацията си премиерът е описал: 286 100 евро спестявания, една "Шкода Октавия", придобита миналата година за няма и 9000 евро, 2922 евро инвестиции във фондове и кредитна карта с лимит 5000 евро.