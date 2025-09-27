Депутатите държат 10,6 млн. лв. в брой

Фейсбук/НС Тази седмица депутатите не успяха да работят и един ден.

142-ма депутати в Народното събрание са обявили, че държат 10 622 979 лв. в брой. В допълнение 37 депутати са обявили и налични парични средства на своите партньори за още 2 917 419 лв. Това показва анализ на Институт за развитие на публичната среда на декларациите от регистъра на Комисията за противодействие на корупцията.

Над 100 000 лв. налични парични средства са декларирали 24-ма депутати. Народните представители с най-много пари в брой са Иван Минев (ГЕРБ-СДС) с 1 117 824 лв., Делян Пеевски (ДПС-НН) със 758 400 лв., Красен Кралев (ГЕРБ-СДС) – 708 498 лв., Йордан Тодоров (Възраждане) – 542 137 лв., Пламен Петков (МЕЧ) – 487 278 лв. и Бойко Борисов (ГЕРБ-СДС) – 392 691 лв.

Народните представители от ГЕРБ-СДС са декларирали най-много налични парични средства - в размер на 4 231 454 лв., но това е логично, защото те са и най-голямата парламентарна група. Прави впечатление обаче, че тяхната група е с най-много депутати с крупни суми. Следват ги депутатите на Възраждане с 1 702 216 лв. и тези от ДПС-НН – 1 288 911 лв.

Формата за имуществените декларации включва и вида валута на наличните парични средства. Така, 23-ма народни представители са посочили, че притежават средства в евро и/или долари. Впечатление прави, че Йордан Тодоров (Възраждане) е декларирал налични криптовалути. Именно заради тях той се нарежда и сред депутатите с най-големи налични суми.

В допълнение за произход на средствата, които декларират, народните представители посочват разнообразни източници – от доходи от заплата до средства от развод.