Палестинският президент насрочи избори в Газа за първи път от 20 години

БГНЕС Махмуд Абас е президент от 2005 г, след това не е имало избори

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Палестинският президент Махмуд Абас определи 28 ноември за дата на първите парламентарни избори в палестинските територии от повече от две десетилетия, съобщи днес палестинската официална новинарска агенция УАФА, цитирана от ДПА и БТА.

Абас обяви датата с указ, призовавайки палестинците на Западния бряг, в Източен Йерусалим и Ивицата Газа да гласуват.

На последните избори на 25 януари 2006 г. ислямисткото движение "Хамас" спечели мнозинство с 74 места в 132-местния Палестински законодателен съвет.

Година по-късно "Хамас" пое контрола над Ивицата Газа след ожесточени сблъсъци с движението ФАТАХ на Абас. След това парламентът беше до голяма степен парализиран. В крайна сметка Палестинският конституционен съд го разпусна в края на 2018 г.

Дали и при какви условия ще могат да се проведат изборите, остава неясно. Израел разглежда Източен Йерусалим като част от своята неделима столица от анексирането му през 1967 г. и е забранил официалната политическа дейност на Палестинската автономна власт в града.

Анексирането до голяма степен не се признава на международно равнище. В разкъсваната от война Ивица Газа "Хамас" остава основният политически фактор, отбелязва ДПА.

Отдавна очакваните президентски избори трябва да се проведат през първото тримесечие на 2027 г.

Абас, който сега е на 90 години, спечели последните президентски избори на 9 януари 2005 г. Редовният му четиригодишен мандат изтече през 2009 г. Оттогава президентските избори в палестинските територии многократно са били отлагани или отменяни, отбелязва ДПА.