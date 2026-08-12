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Министри тръгват на обиколки заради сушата и пътищата

Кабинетът одобри инвестиционната програма с общински проекти за тази година

12 Авг. 2026
Парите за общините вече ще се харчат прозрачно и след проверки, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
БГНЕС
Парите за общините вече ще се харчат прозрачно и след проверки, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков.

Правителството започва кампания "Регионите говорят". Министрите тръгват на обиколки в общините, за да видят проблемите на място.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на брифинг след заседание на Министерски съвет.

"Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага", каза министър Шишков по повод Инвестиционната общинска програма, която правителството одобри на днешното си заседание.

С общо над 1 млрд. евро ще се финансира изпълнението на обектите по Инвестиционната програма за общински проекти през 2026 г. От тях до 600 млн. евро са от бюджета на МРРБ и до 460,2 млн. евро - от Българската банка за развитие.

Програмата замества списъка с общинските проекти, одобрени за финансиране, който в последните три години бе част от държавните бюджети. Кабинетът Радев извади въпросното Приложение 3 с над 3000 проекта за над 4 млрд. евро от бюджета за 2026 г. и обяви, че всяка година Министерски съвет, а не Народното събрание ще решава кои общински проекти да получат финансиране от бюджета.

Шишков припомни днес, че тригодишната общинска програма е започнала през 2024 г. , като до този момент са финансирани общински проекти само за около 1 милиард лева. По думите му кои общини да получат финансиране е решавано безпринципно, като има общини-отличници, които са получили почти всичките си пари.  

"С решение на Министерския съвет от днес нататък всички общини, подписали споразумения, се връщат в реалността, връщат се във възможността да си получат парите. Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 г. да подпишат договори и не се е случило. А то не се е случило, защото, очевидно, предишната власт, предишният кабинет на Росен Желязков, е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои общини да не бъдат осигурени средства. Това вече приключи. Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програмата", заяви министър Шишков.

Той посочи, че МРРБ започва проверки на одобрените общински проекти по тази програма.

"Когато харчиш държавен ресурс, не го харчиш от джоба на държавните служители, а го харчиш от джоба на българските граждани. Така че изключително важно и отговорно е. Нека да бъде ясно – оттук нататък започваме проверки. Трябва да е ясно на кого се плаща, колко е извършена тази работа и ще добавим още нещо - общини, които имат проекти, отговарящи на европейско финансиране за напреднали да получат парите от европейско финансиране, с което да се облекчи държавният бюджет. Това е изключително важно, защото колкото можем повече да облекчим пари от държавния бюджет и да не загубят общините, т.е. хората, които живеят там, според мен е изключително важно", каза министър Шишков.

Шишков отбеляза, че има и още едно решение, взето днес - за отчуждаване на терени, свързани с магистрала "Струма". Държавата ще даде 233 хил. евро за отчуждаване на терени.  "В решението ще обърнете внимание, че магистралата е обявена за национален обект в далечната 2013 година, но ние продължаваме да отчуждаваме терени и да одобряваме подробни устройствени планове. Наследството в пътното строителство е това, и когато фактите говорят, би трябвало виновниците да замълчат", акцентира регионалният министър.

"Очаквайте скоро да говорим за околовръстния път на София, за всички инфраструктурни обекти и да има напредък навсякъде, завърши регионалният министър.

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Ключови думи:

общински проекти, бюджет 2026, Иван Шишков

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