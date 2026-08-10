Uniper осигури втечнен газ за Германия от мегапроект в Канада

Ksi Lisims на езика на коренното население означава „от река Нас“. Реката прекосява земите на индианците нисгаа в канадската провинция Британска Колумбия. Ksi Lisims LNG е в северната част на остров Пиърс.

Германия увеличава газовия си арсенал, след като Uniper договори 20-годишен внос на втечнен природен газ (ВПГ, LNG) от Канада.

Uniper и Кси Lisims LNG подписаха дългосрочно споразумение за покупко-продажба на 2 милиона тона втечнен природен газ годишно (приблизително 30 тераватчаса). Кси Lisims LNG е многомилиарден проект на северозападното крайбрежие на Канада.

Тази сделка бележи първото голямо дългосрочно споразумение за LNG доставки между Канада и Германия и представлява значителна стъпка в укрепването на стратегическото енергийно партньорство между двете страни.

Проектът, който ще произвежда 12 милиона тона втечнен природен газ годишно, включва две плаващи платформи за производство и съхранение на LNG и морски терминал. Очаква се Ksi Lisims LNG да добива 1,7–2 млрд. куб. фута природен газ на ден и да го изнася с морски транспорт. Стартирането на търговските операции е планирано за края на 2028 г. или 2029 г. Проектът има 40-годишен лиценз за износ от Канадския енергиен регулатор (CER). Първото споразумение за покупко-продажба на втечнен природен газ бе сключено с Shell.

От Uniper изтъкват, че отличителна черта на проекта Ksi Lisims LNG е планираното използване на водноелектрическа енергия за захранване на процеса на втечняване. Така проектът в Британска Колумбия проектът ще произвежда втечнен природен газ с 90% по-нисък въглероден интензитет в сравнение с конвенционалните съоръжения за LNG.