Турски гигант влиза в сондажите за нефт и газ в "Хан Тервел"

След прехвърлянето ШЕЛ ще притежава дял от 42% в проучвателните дейности в "Хан Тервел", "Търкиш петролиум" ще има 33% а ОМВ - 25%.

Още една голяма чуждестранна компания ще се включи в проучванията за нефт и природен газ в българската акватория на Черно море и по-точно в „Блок 1-26 Хан Тервел“. "Търкиш петролиум Оувърсийз къмпани Лтд - дъщерно дружество на турския енергиен гигант Turkish Petroleum Corporation (ТРАО) ще влезе в международния консорциум, който прави сондажите в този участък, присъединявайки се към "Шел Експлорейшън енд продакшън" и" ОМВ Петром Е&П България".

Още през февруари турският енергиен министър Алпарслан Байрактар обяви, че ТРАО и "Шел" са подписали споразумение за съвместна работа в българските води на Черно море.

В сряда правителството в София разреши на "Шел" да прехвърли на турското дружество част от дела си в консорциума. На практика сега "Шел Експлорейшън енд Продакшън" ще преотстъпи на новия партньор 33% от своите права и задължения по разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Хан Тервел". През април в подобна операция "Шел" прехвърли 25% от участието си на "ОМВ Петром Е&П България".

„Блок 1-26 Хан Тервел" е разположен в изключителната икономическа зона на Република България в дълбоките води на Черно море. Договорът за проучване на тази част от акваторията е сключен през декември 2025 г. с "Шел Експлорейшън енд продакшън" , припомня пресслужбата на МС.

Във водите на Черно море и край Турция, и край Румъния, бяха открити значителни залежи на природен газ. Това подсилва надеждите и за българската акватория.