Платформа гигант плава към газовото находище "Нептун дийп"

ОМВ Петром Мегапроектът включва морска производствена платформа, три подводни системи, десет производствени сондажа, наземна станция за измерване и контрол на газа в Тузла, газопровод с дължина около 160 км и оптичен кабел от морската платформа до румънския бряг.

Подводната опорна конструкция за проекта „Нептун Дийп“вече пътува към румънските води на Черно море.Тя е произведена в корабостроителница на „Сайпем“ - италианския гигант в областта на инженерните, сондажните и строителните услуги. „Нептун Дийп" е най-големият офшорен проект за добив на природен газ в ЕС.

Конструкцията тежи около 7500 тона и е сред най-големите, изграждани някога в корабостроителницата в Арбатакс в Сардиния. С височина около 135 метра и основа с размери приблизително 50 на 50 метра, тя е изградена в хоризонтално положение и се транспортира в същото положение, пише Offshore Energy.

След като опорното съоръжение пристигне в Черно море, то ще бъде изправено от кораба кран „Сайпем 7000“, след което ще бъде монтирано на морското дъно и закрепено с осем стоманени пилона с диаметър 2,5 метра.

Проектът за добив на газ „Нептун Дийп“ се реализира съвместно от OMV Petrom – дъщерно дружество на австрийската компания OMV в Румъния, и Romgaz. Общата инвестиция се оценява на 4 млрд. евро, като се очаква първият добив на газ да се осъществи през 2027 г.

Проектът включва морска производствена платформа, три подводни системи, десет производствени сондажа – четири от които вече пробити в блока „Пеликан Юг“ и шест в процес на пробиване в блока „Домино“ – както и наземна станция за измерване и контрол на газа в Тузла. Освен това предстои прокарването на 30-инчов газопровод с дължина около 160 километра и съпътстващ оптичен кабел от морската платформа до румънския бряг, включително прокопаване на микротунел за излизане на сушата.

Върху опорната конструкция, произведена в Арбатакс в Сардиния, ще бъде монтирана горната част на платформата, която ще дойде от корабостроителницата в Каримун, Индонезия.

От „Сайпем“ коментират: "Проектът потвърждава високото ниво на професионализъм, технически познания и оперативни възможности в региона, което му позволява да се конкурира на най-технологично напредналите пазари.“