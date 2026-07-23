Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Uniper ще доставя биогаз за зарядните станции на Q1 Energie

Горивото с ниски емисии е предназначено за тежкотоварни камиони

27 Юли 2026

Германската мултинационална енергийна компания Uniper ще доставя био втечнен природен газ (ВПГ) на фирмата Q1 Energie, съобщи GasWorld. 

Възобновяемото гориво ще бъде предоставено за автомобилния транспорт в няколко германски провинции чрез мрежата от зарядни станции на Q1 за био ВПГ. Двете компании ще развиват партньорството си, за да осигуряват горива с ниски емисии за тежкотоварния транспорт.

Q1 Energie има над 200 "точки за зареждане" в Германия и оперира специализирана мрежа от денонощни Bio-LNG станции - в градовете Кобленц, Ифезхайм, Улмен , Витлих,  Динголфинг, Ознабрюк и Лерте. 

Произведеният по устойчив начин биометан се втечнява на терминала в Ротердам, като се използва съществуващата инфраструктура за ВПГ. Оттам се транспортира в контейнери до централен склад в Германия, където Q1 поема
разпределението му към съответните станции. 
Газът, който се втечнява на терминала, се базира на биогаз, който се генерира в държава членка на ЕС и се преработва в биометан, като се отстраняват въглеродният диоксид и сероводородът.

Цялата верига на доставки е сертифицирана в съответствие с европейската Директива за възобновяемата енергия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Uniper, биогаз, ВПГ, Q1 Energie, енергиен преход, зелен преход

Още новини по темата

Италия стана най-големият вносител на втечнен природен газ в ЕС

07 Авг. 2026

Най-богатият човек в Африка ще прави втора рафинерия гигант

05 Авг. 2026

Бившият соцзавод "Калцит" ще произвежда зелен водород

03 Авг. 2026

Турски гигант влиза в сондажите за нефт и газ в "Хан Тервел"
30 Юли 2026

Платформата за газовия мегапроект Nерtun Dеер вече е "закотвена" в Черно море
29 Юли 2026

$6.2 млрд. влизат в най-старото газово находище на ОАЕ
23 Юли 2026

Кораб гигант направи първо зареждане с втечнен биогаз в Ротердам

23 Юли 2026

ЕК отменя "метановите глоби" за вносители на нефт и газ

21 Юли 2026

Китай превзема нефто-газовия пазар в Африка с нова тактика
18 Юли 2026

Кипър се готви да изнася собствен природен газ

16 Юли 2026

Израел разширява сондажите за газ в Средиземно море

14 Юли 2026

Турската Karpowership строи четири плаващи електроцентрали
10 Юли 2026

Илон Мъск ще строи газопровод за ракетите Starship
06 Юли 2026

Европа пак влиза в газов "капан"
26 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки