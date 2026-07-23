Uniper ще доставя биогаз за зарядните станции на Q1 Energie

Германската мултинационална енергийна компания Uniper ще доставя био втечнен природен газ (ВПГ) на фирмата Q1 Energie, съобщи GasWorld.

Възобновяемото гориво ще бъде предоставено за автомобилния транспорт в няколко германски провинции чрез мрежата от зарядни станции на Q1 за био ВПГ. Двете компании ще развиват партньорството си, за да осигуряват горива с ниски емисии за тежкотоварния транспорт.

Q1 Energie има над 200 "точки за зареждане" в Германия и оперира специализирана мрежа от денонощни Bio-LNG станции - в градовете Кобленц, Ифезхайм, Улмен , Витлих, Динголфинг, Ознабрюк и Лерте.

Произведеният по устойчив начин биометан се втечнява на терминала в Ротердам, като се използва съществуващата инфраструктура за ВПГ. Оттам се транспортира в контейнери до централен склад в Германия, където Q1 поема

разпределението му към съответните станции.

Газът, който се втечнява на терминала, се базира на биогаз, който се генерира в държава членка на ЕС и се преработва в биометан, като се отстраняват въглеродният диоксид и сероводородът.

Цялата верига на доставки е сертифицирана в съответствие с европейската Директива за възобновяемата енергия.