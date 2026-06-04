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ЕС засилва и вноса на руски LNG, и санкциите срещу него

Испания е основен купувач на арктически газ от Ямал

Днес, 00:08
Въпреки санкциите ЕС купува големи количества руски арктически газ.
Въпреки санкциите ЕС купува големи количества руски арктически газ.

ЕС предприема действия срещу руските доставки на LNG на фона на рязкото увеличение на вноса на арктически газ.

Брюксел предлага нови ограничения за превоза на LNG, тъй като Европа остава основната дестинация за руски арктически газ -  с дял от близо 97% от износа на арктически LNG от Ямал тази година.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който включва забрана за продажба на LNG танкери на руски компании и нови ограничения, насочени към плавателни съдове, които поддържат мрежата за енергиен износ на Москва.

Пакетът също така разширява санкциите срещу руския сенчест флот, като добавя 30 кораба към списъка със санкционирани кораби, който вече съдържа повече от 600 плавателни съдове.

За първи път ЕС предлага и санкции срещу плавателни съдове, които предоставят помощни услуги на сенчестия флот, включително бункериране, логистика и др. Мерките трябва да бъдат одобрени от държавните членки.

Предложените ограничения имат за цел да попречат на Русия да разшири износа на LNG, особено в Арктика, където специализираните танкери ледоразбивачи осигуряват транспортирането на товари от проекти като Yamal LNG и Arctic LNG 2 на компанията Новатек.

В същото време Европа продължава да доминира в покупките на руски арктически LNG. Според данни за корабоплаването на Kpler, анализирани от екологичната група Urgewald, пристанищата на ЕС са получили 8,37 милиона тона LNG от проекта Yamal LNG през първите пет месеца на 2026 г., което е със 17,9% повече спрямо същия период миналата година. Европа е отговорна за 96,7% от износа на Yamal LNG през този период, като само четири товара са били доставени в Китай, както съобщава GCaptain.

Тази тенденция се е ускорила през месец май. 23 от 25-те товара на Yamal LNG са били доставени до европейски пристанища, което представлява 92% от месечния износ на проекта. Испания е била най-големият вносител през този месец, докато белгийският терминал Зебрюге продължава да бъде една от най-важните точки за вход на руския арктически газ в Европа.

Остават и въпросите какво въздействие би могла да окаже бъдеща забрана за продажба на LNG танкери. Доклади от индустрията сочат, че от Новатек проучват закупуването на допълнителни LNG танкери ледоразбивачи, включително такива, които в момента се намират в южнокорейски корабостроителници, според GCaptain.

Ако тези сделки бъдат приключени бързо, някои от активите, срещу които е насочена атаката на Брюксел, може вече да са извън обсега на бъдещите санкции.

ЕС обеща да прекрати вноса на руски LNG до януари 2027 г. Дотогава Европа остава и архитект на новите санкции срещу руската индустрия за втечнен природен газ, и най-големият й пазар.

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втвтечнен газ, арктически газ, нов пакет санкции, зелен преход, енергиен преход

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