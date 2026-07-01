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Илон Мъск ще строи газопровод за ракетите Starship

SpaceX залага на природния газ в космическата си програма

Днес, 09:16

Компанията SpaceX планира да изгради газопровод Starpipe, който да захранва ракетите Starship.

Строителството на 13-километровия тръбопровод за природен газ ще започне идния месец, съобщи Rio Grande Valley Business Journal. 

Новината илюстрира намерението на Мъск да ускори развитието на космическия си проект и да увеличи полетите на Starship. Газопроводът е планиран с капацитет, далеч по-голям от необходимото за зареждане на Starship за 25 изстрелвания - което е годишната програма, одобрена от Федералната авиационна администрация към момента.

Ракетата с височина равняваща се на 40-етажна сграда, е в основата на стремежа на SpaceX да разшири широколентовата мрежа Starlink, да разположи орбитални сателити за центрове за данни с изкуствен интелект и да превозва астронавти до Луната и до Марс. 
Проектирана е за многократни рейсове. За всяко изстрелване Starship използва около 2,4 милиона литра течен метан, който в момента се доставя от стотици цистерни и зареждането продължава с часове. От 2023 г. насам Starship е преминала през 12 тестови изстрелвания, но Мъск иска много повече полети -  стотици и евентуално хиляди годишно.

Големите газови планове

Необичайно е космическа компания да изгражда собствен газопровод за зареждане на ракети. Но Starpipe може да се окаже само начална стъпка в дългосрочния план на SpaceX, посветила години в собствени сондажни дейности близо до Старбейс и в целия Тексас. 

На 12 юни президентът на SpaceX Гуин Шотуел заяви пред CNBC, че компанията иска да добива собствен природен газ  и усилено проучва възможностите. Добивът на природен газ би бил предизвикателство за компания без опит в нефтения и
газовия сектор. Стан Линдзи, енергиен консултант в Тексас, коментира:  „Не казвам, че е отвъд границите на възможното... възможно е да са се сдобили с наистина перспективен участък. Но дори ако не открият значителни залежи, имат план Б за захранване на газопровода". 
От 2023 г. насам SpaceX е подписала над 100 концесионни договора за права за нефт и газ със собственици на имоти в Тексас. Starpipe ще стартира на парцел от 34 хектара в пристанището Браунсвил, за който SpaceX води преговори с града. SpaceX смята да изгради завод за втечняване в Старбейс,ще превръща природния газ, доставян по газопровода, в течен метан.


Навлизането на SpaceX в газовата инфраструктура,

е част от дългогодишната стратегия на компанията да контролира все по-голяма част от веригата за доставки – скъп, но печеливш подход, който помогна на SpaceX да изпревари конкурентите си в разработването на ракети и космически кораби.
Компанията се стреми да управлява огромна верига от ресурси - от природен газ дълбоко под земната повърхност до Луната, където Мъск иска да добива материал за производство на сателити, фокусирани върху изкуствения интелект..

Голямата цел на SpaceX е да разположи хиляди сателити, захранвани от слънчева енергия, чието общо производство на енергия може да достигне една пета от електроенергийното потребление на САЩ.

 

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Ключови думи:

SpaceX, Илон Мъск, газопровод, енергиен преход, зелен преход

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