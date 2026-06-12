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SpaceX счупи рекорда на световните фондови борси

Елон Мъск ще стане първият трилионер в историята

12 Юни 2026
Илон Мъск
ЕПА/БГНЕС
Илон Мъск

Компанията на Илон Мъск SpaceX проведе най-голямото публично предлагане на акции в историята на световните фондови борси, привличайки $75 млрд., пишат Bloomberg и Reuters. Оценката на компанията се вдигна до $1,77 трилиона и тя стана седмата по стойност публична компания в САЩ. По капитализация тя надмина Tesla (също на Мъск), Meta и JPMorgan.

Предишният рекорд бе на саудитската нефтена компания Saudi Aramco, която през 2019 г. привлече $29,4 млрд.

Акциите на SpaceX бяха пуснати на $135, но търсенето надхвърли 3,5-4 пъти предлагането. Инвеститорите залагат не само на космическия бизнес на SpaceX и спътниковата мрежа на Starlink, но и на проектите в сферата на изкуствения интелект. 
 

При това финансовите показатели на компанията не са еднозначни, отбелязват агенциите. През 2025 г. печалбата на SpaceX се увеличи с 33% и достигна $18,7 млрд., като около 60% от приходите бяха осигурени от Starlink, която има над 10 млн. ползватели по цял свят. Но заради големите разходи за развитието на изкуствения интелект и новите космически проекти компанията завърши годината със загуба от около $4,9 млрд.

Публичното предлагане на акции ще направи собственика на SpaceX, Tesla и Х Илон Мъск първия трилионер в историята, пише Reuters. Голяма част от състоянието на Мъск е свързана към SpaceX, където той има акции на стойност около 866 млрд. долара. Заедно с останалите му активи състоянието му ще надхвърли 1,1 трилиона долара.

 

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Ключови думи:

Илон Мъск, SpaceX

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