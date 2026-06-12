SpaceX счупи рекорда на световните фондови борси

Компанията на Илон Мъск SpaceX проведе най-голямото публично предлагане на акции в историята на световните фондови борси, привличайки $75 млрд., пишат Bloomberg и Reuters. Оценката на компанията се вдигна до $1,77 трилиона и тя стана седмата по стойност публична компания в САЩ. По капитализация тя надмина Tesla (също на Мъск), Meta и JPMorgan.

Предишният рекорд бе на саудитската нефтена компания Saudi Aramco, която през 2019 г. привлече $29,4 млрд.

Акциите на SpaceX бяха пуснати на $135, но търсенето надхвърли 3,5-4 пъти предлагането. Инвеститорите залагат не само на космическия бизнес на SpaceX и спътниковата мрежа на Starlink, но и на проектите в сферата на изкуствения интелект.



"You must be smoking some really good crack."



That's how Elon Musk says he would have reacted if someone told him years ago that SpaceX would one day launch the largest IPO ever.



Speaking ahead of the company's historic Wall Street debut, Musk recalled the early days of SpaceX,… pic.twitter.com/oC8AcMqsD8 — Fox News (@FoxNews) 12 юни 2026 г.

При това финансовите показатели на компанията не са еднозначни, отбелязват агенциите. През 2025 г. печалбата на SpaceX се увеличи с 33% и достигна $18,7 млрд., като около 60% от приходите бяха осигурени от Starlink, която има над 10 млн. ползватели по цял свят. Но заради големите разходи за развитието на изкуствения интелект и новите космически проекти компанията завърши годината със загуба от около $4,9 млрд.

Публичното предлагане на акции ще направи собственика на SpaceX, Tesla и Х Илон Мъск първия трилионер в историята, пише Reuters. Голяма част от състоянието на Мъск е свързана към SpaceX, където той има акции на стойност около 866 млрд. долара. Заедно с останалите му активи състоянието му ще надхвърли 1,1 трилиона долара.