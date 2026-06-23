Акциите на SpaceX поевтиняват за трети пореден ден

ЕПА/БГНЕС За кратко основателят на SpaceX Илон Мъск се превърна в първия трилионер на 12 юни, когато бе борсовият дебют на компанията

Акциите на SpaceX поевтиняха за трети пореден търговски ден, като загубиха 16,43% от стойността си и стигнаха до $154,60 за акция. Въпреки последните понижения, книжата на американската космическа и технологична компания остават с около 22% процента над цената си от бомбастичния борсовия дебют на 12 юни.

В началото на тази седмица SpaceX пласира и първата си емисия облигации - дългосрочни необезпечени. И същевременно съобщи, че разполага с около $100,8 млрд. парични средства. Компанията на милиардера Илон Мъск посочи, че възнамерява да използва набраните средства за погасяване на мостово финансиране и за общи корпоративни цели, но не разкри размера на планираната емисия.

Пред CNN източници, запознати с въпроса, съобщават, че SpaceX цели да набере около $20 млрд., като продажбата на облигациите може да започне още днес.