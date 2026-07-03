Казахстан ще прати бензин на Русия като хуманитарна помощ

Казахстан се съгласи да достави на Русия 50 000 тона бензин „като хуманитарна помощ“, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на четири източника. Бензините АИ-92 и АИ-95 ще бъдат доставени през юли и август.

Горивото се произвежда в рафинериите Павлодар и Конденсат в Уралск, която използва руска суровина. "Ройтерс" добавя, че доставките могат да бъдат усложнени от рискове, свързани със санкции.

Доставката е чисто символична (ще стигне за половин ден потребление в Русия) и няма да задоволи пазара на горива в Русия, който изпитва сериозен дефицит, след като украинските дронове извадиха от строя голяма част от нефтопреработвателните заводи. Пред бензиностанциите се извиха огромни опашки, цените скочиха драстично и напрежението сред населението рязко се повиши, като се стигна до грозни сцени и рев на бензиностанциите.

The size of the lines waiting for fuel in Russia reached mind-boggling levels. Some regions in Russia are already at the verge of total logistical collapse. pic.twitter.com/9mC9U3Yovw — (((Tendar))) (@Tendar) 2 юли 2026 г.

Казахстан, най-големият производител на петрол в Централна Азия, също взима мерки, за да не се стигне до дефицит на вътрешния пазар. Той забрани износа на определени петролни продукти и леки дестилати с железопътен транспорт и затегна граничния контрол - превозни средства могат да минават през границата с Русия само веднъж на ден, отбелязва Bloomberg.

Казахстан беше принуден да ограничи работата на нефтено-газовото находище Карачаганак в края на юни. Газът от находището се доставя до газопреработвателен завод в Оренбург, Русия, който спря дейността си след атаката с украински дрон, и след това се връща в Казахстан. Карачаганак осигурява приблизително 10% от производството на петрол в Казахстан. Тъй като нефтът и газът се добиват едновременно в находището, е невъзможно значително да се намали производството на газ, без да се засегне и производството на петрол.

Недостигът на гориво в Русия започна да се отразява на пазарите в Централна Азия. Киргизстан поиска помощ от съседните страни с доставките, а цените на бензина в Узбекистан скочиха с почти 12% за месец.

Киргизстан получава над 90% от бензина си от Русия и кризата там веднага се отрази. Бишкек се обърна към Казахстан, Беларус, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан за съдействие за осигуряване на стабилни доставки, съобщи Министерството на енергетиката на Киргизстан. Властите започнаха да регулират цените на горивата.

От април Русия наложи ембарго върху износа на бензин, а се обсъжда и забрана за износ на дизел. Формално ембаргото не се прилага за доставки до страни от Евразийския икономически съюз, включително Киргизстан, или по междуправителствени споразумения, както в случая с Узбекистан. Поради недостиг на собствено гориво обаче, Русия среща все по-големи трудности при износа му.

„Проблемът на руския пазар на горива вече не са логистични трудности или пазарни дисбаланси, а физически недостиг на гориво“, казва Сергей Вакуленко, бивш топ мениджър в „Газпром нефт“ и сега старши сътрудник в Центъра Карнеги Берлин за Русия и Евразия пред The ​​Wall Street Journal.

л̶ю̶б̶и̶т̶е̶л̶и̶ ̶п̶у̶ш̶к̶и̶н̶а̶ одичалое быдло ведет битву за бензин.

Это только начало. Приятного аппетита pic.twitter.com/07eAzBloOg — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) 3 юли 2026 г.

Потрес

Договорката за внос на бензин от Индия в Русия изуми даже Z-блогърите. Заради санкциите Русия е принудена да продава суров петрол на Индия с огромни отстъпки, а после го купува като бензин с голяма надценка. "Това е новата икономическа реалност, която можем да наречем обогатяване на индийския нефтопреработващ сектор за сметка на руския бюджет и спестяванията на гражданите", пише Юрий Баранчик.

"Отделно трябва да споменем логичистчния танц. Преди част от доставките от нефтопреработвателен завод до Краснодар например минаваха по тръбопровод. Сега този маршрут изглежда така: руският нефт плава до Индия, обикаляйки половината свят, там се превръща в бензин, пълни се в танкери и се изпраща обратно около Азия, през Суец в руски пристанища. И всичко - гориво, застраховки, заплати на индийските работници влиза в "световната цена", която руснаците плащат на бензиностанциите. После защо бензинът вече струва не 60-70 рубли, а 120-150", възмущава се той.

И добавя още цифри - 60 00 тона вече са разтоварени, планът е да се достигне до 400 000 тона месечно, а само за едно денонощие Русия употребява 110 000 тона. "Свикнахме да сме велика енергийна страна. В тази ситуация приличаме повече на богат, но безхаберен земевладелец, който продава на търговеца зърно за копейки, а след това купува от него хляб за безумни пари, защото по някаква причина собствената му пекарна не работи", завършва той.