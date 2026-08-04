Путин “магически” сваля цените на бензина

В Красноярск бензиностанциите първо рязко свалиха, а после драстично повишиха цените на горивата в рамките на два дни. Причината бе посещението на руския президент Владимир Путин в града, пише местният вестник „Проспект Мира“, както и множество руски Телеграм канали.

Вечерта преди височайшата визита цените на горивата на бензиностанциите в Красноярск, Сосновоборск и Железногорск неочаквано паднаха: АИ-95 поевтиня от 91 рубли на 67 рубли за литър, а АИ-92 - от 87 рубли на 63 рубли. Веднага щом Путин напусна града, на бензиностанциите от най-голямата верига в региона - “Красноярскнефтепродукт” (КНП), бензините АИ-92 и АИ-95 се повишиха с 24 рубли, a дизеловото гориво - с 21 рубли.



КНП обясни спада на цената с „временни подобрения в логистиката и пристигането на допълнителни доставки“. Бившият депутат от Общинския съвет на Красноярск Игор Гринев заяви, че според негова информация бензинът АИ-92 е бил спешно внесен от Омск, докато 95-октановият бензин е бил докаран от Ачинск. „Бих искал тази безпрецедентна щедрост да продължи. Поне за един ден намалени сметките за комунални услуги, по-евтини хранителни стоки в магазините и т.н.“, отбеляза иронично Гринев.

Друг красноярски сайт - НГС24, отбелязва, че на някои бензиностанции след визитата бензинът е изчезнал напълно.

По време на посещението си в Красноярск Путин посети кампуса на Сибирския федерален университет, участва в церемонията по закриване на финалите на конкурса „Голямата промяна“ и се срещна с губернатора Михаил Котюков. Там се стигна до нов комичен момент - местните управляващи решиха топката, която Путин ритна на сцената, ще бъде изложена в музей.



Не культ личности



Мяч, которым Путин дал пас ведущим конкурса «Большая перемена» в Красноярске, сделают экспонатом музея



Мяч уедет в центральный офис «Движения Первых» и будет сохранён, как память об этой легендарной встрече



— рассказали организаторы. #россия pic.twitter.com/Qrp67qBMbX — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 4 август 2026 г.

Цените на горивата рязко паднаха и по време на посещението на Путин в Иркутск в края на юли. По това време АИ-95 в града се продаваше за 68 рубли за литър. Веднага щом Путин си тръгна, цените излетяха до 100 рубли.

Кризата на руския пазар на горива беше предизвикана от атаки с украински дронове срещу петролни рафинерии. Удари с дронове с голям обсег извадиха от строя 26 рафинерии тази година. Към края на юли само осем рафинерии са се върнали напълно към работа, поне 11 са възобновили частично производството, а седем са спрени, според Financial Times, позовавайки се на сателитни данни и анализ на S&P Global.

В резултат на това, според EA Analytics, преработката на петрол в Русия е спаднала до най-ниското си ниво от май 2002 г. насам – 3,6 милиона барела на ден. Това е приблизително с една трета под сезонната норма: от 2020 до 2025 г. руските рафинерии са преработвали средно по 5,3–5,6 милиона барела на ден през лятото.