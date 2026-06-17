Путин излезе сред хора за 18 секунди след почти година

Путин за първи път от почти година излезе сред хора на улицата. Съпровождаха го въоръжени служители в камуфлаж. Руският президент излезе сред хората в Казанския кремъл, където днес започна срещата на върха „Русия – АСЕАН“.

President Vladimir Putin was warmly welcomed in Kazan, near the Kremlin, where he greeted visitors, shook hands, and exchanged brief conversations with guests.



He was received with applause, with people wishing him a good day and success. Later, he is scheduled to attend a… pic.twitter.com/G7v5obZvIV — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) 17 юни 2026 г.

Владимир Путин неведнъж е прибягвал до този похват в трудни за себе си моменти. Първото му излизане сред хората след пандемията се случи почти веднага след метежа на Евгений Пригожин.

Президентът се появи сред хората на фона на спадащи рейтинги и проблеми на фронта. Излизането на Путин сред гражданите изглежда и като демонстрация, че той все още се чувства в безопасност на публични места. Този път обаче освен цивилни телохранители го съпровождаха и въоръжени служители в камуфлаж със специално оборудване.

Според представител на изследователската група Conflict Intelligence Team (CIT) най-вероятно става дума за спецчасти на Федералната служба за охрана (ФСО) – Управлението за специално предназначение към Службата за сигурност на президента.

Посещението в Казан е първото пътуване на Путин до руски регион от ноември миналата година. Толкова дълга пауза между посещения в регионите не е имало дори по време на пандемията.

Малко по-кратка пауза – 158 дни – Путин направи и в международните си посещения. При визитата му в Казахстан след този период президентският кортеж беше съпровождан от брониран автомобил с място за картечар.

За последен път Путин излезе сред хората на 27 юли 2025 г. в Санкт Петербург. Тогава той спря лимузината си и се срещна с хора на улицата. Това беше първият подобен случай от октомври 2024 г. Насред засилените атаки с дронове срещу градове в централна Русия и поради съображения за сигурност за първи път беше отменен и военноморският парад в Санкт Петербург.