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Путин и Зеленски поздравиха Тръмп за юбилея му

14 Юни 2026

Путин поздрави Тръмп по телефона по повод 80-годишнината му, се посочва в съобщение на Кремъл.

Тръмп е бил трогнат от поздравленията на Путин, благодарил му е и е съобщил, че руският президент е бил първият чуждестранен лидер, който му се е обадил днес, уточни Ушаков.

Тръмп отново се обяви за прекратяване на военните действия в Украйна по време на разговора си с Путин, заяви Ушаков.

Украинският президент Зеленски също поздрави президента на САЩ с рождения ден. Зеленски заяви, че възнамерява да се срещне с Тръмп на срещата на Г-7 във Франция.

По думите му, по време на днешния телефонен разговор страните подробно обсъдили въпросите за мира, ситуацията на фронта и по-нататъшните дипломатически стъпки. Зеленски информирал Тръмп за последните събития на бойното поле. Той заяви пред американския президент, че „позициите на Украйна са се укрепили“. „Имаме някои добри идеи, които могат да помогнат за постигането на мир и защитата на човешкия живот“, съобщи Зеленски.

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Ключови думи:

Владимир Путин, Володимир Зеленски, Доналд Тръмп

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