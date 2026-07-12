Зеленски сменя премиера и някои министри

„За да се осъществят необходимите промени, е нужно обновяване на правителството. Благодарен съм на Юлия Свириденко за нейната ясна, последователна и ефективна работа като министър-председател, както и за годините ѝ ползотворна работа в екипа на Украйна. Предложих ѝ да оглави ново важно направление в отношенията с наш ключов партньор“, написа украинският президент Володимир Зеленски.

По думите му, съвместно с парламента предстои да бъдат извършени съответните кадрови промени в правителството на страната. Зеленски заяви още, че ще има промени и в ръководството на украинските правоохранителни органи.

40-годишната Юлия Свириденко бе назначена за премиер в средата на юли 2025 г.

Новият премиер вероятно ще е Серхий Корецки, настоящ ръководител на Националната акционерна компания.

Володимир Зеленски публикува своя снимка с Корецки и му благодари за работата му начело на Националната акционерна компания.

Президентът също така заяви, че пред държавата стоят нови предизвикателства. Той не каза изрично, че е предложил на Корецки поста министър-председател, но, според „Страна“, публикацията му звучи като ясен намек, че именно Корецки ще бъде новият премиер.

„Доклад на Серхий Корецки. Благодарен съм му за ефективната работа начело на стратегическите украински държавни компании – „Укрнафта“ и „Нафтогаз“. Това е изключително сложен сектор, в който се пресичат множество интереси, и е важно, че Сергей успя да гарантира защитата на националните интереси на Украйна в дейността на тези компании. И „Укрнафта“, и „Нафтогаз“ постигнаха значими резултати за държавата.

Сега обаче пред нас стоят нови предизвикателства заради руските удари, включително по енергийната инфраструктура в граничните и фронтовите райони, както и по бензиностанции и други обекти. Днес обсъдихме какви стъпки са необходими, за да повишим устойчивостта на Украйна и да постигнем конкретни резултати в рамките на обновената политическа стратегия на държавата“, написа Зеленски в своя канал в Telegram.

След това президентът обяви друга среща с високопоставен служител, когото наричат един от кандидатите за поста на нов министър-председател след оставката на Свириденко.

Зеленски се срещна с министъра на отбраната Михайло Федоров. В официалното съобщение не се споменава нищо за кадрови промени. Посочва се единствено, че са обсъдени текущите задачи.