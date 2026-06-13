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Зеленски и Тръмп ще участват в срещата на G-7 в Евиан

13 Юни 2026
Зеленски и Тръмп. Снимка: Архив
Зеленски и Тръмп. Снимка: Архив

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп ще участват в срещата на върха на Г-7, която ще се проведе от 15 до 17 юни във френския град Евиан, съобщава AFP.

Според агенцията заседанията с участието на поканените лидери, включително президента на Украйна, са насрочени за 16 юни. Очаква се лидерите на страните от Г-7 и Зеленски да обсъдят общ подход за това как да бъде подтикната Русия към преговори за прекратяване на войната.

От 15 до 17 юни френският курорт Евиан Ле Бен е домакин на срещата на върха на Г-7, обединяваща лидерите на седемте най-развити икономики в света – САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и Япония. Първоначално срещата трябваше да започне на 14 юни и да приключи на 16 юни, но беше преместена с един ден заради рождения ден на президента на САЩ Доналд Тръмп, който на 14 юни навършва 80 години и иска да отбележи този юбилей подобаващо в Белия дом, припомнят френски медии, сред които "Франс 24", Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве.

Курортът Евиан Ле Бен е популярен балнеолечебен курорт с минерални бани на брега на Женевското езеро, наричано от французите езерото Леман. През последните два века там са отсядали знатни персони, сред които британските крале Едуард Седми и Джордж Пети и египетският крал Фарук, както знаменитости, като френският писател Марсел Пруст или графиня Анна дьо Ноай, която е френска писателка от румънско, гръцко и българско потекло.

Заради форума на върха в Евиан Ле Бен в курорта са мобилизирани близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни, пожарникари и служители на гранична охрана с кораби, мотоциклети, дронове. Ще има и конни охранителни екипи и екипи с кучета, обучени да откриват взривни устройства, поясни префектурата на френския департамент От Савоа, в който се намира курортът. Ръководителката на префектурата Еманюел Дюбе припомни, че международната обстановка е изключително напрегната и от това произтичат и съответните рискове. В допълнение рискът от терористично нападение във Франция си остава голям. Има и рискове от саботаж, от кибератака или от нарушения на обществения ред.

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Ключови думи:

Володимир Зеленски, Доналд Тръмп, Г-7

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