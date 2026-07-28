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Ню Йорк дава $70 млн. за "Магазини за хората"

28 Юли 2026
Зохран Мамдани
Зохран Мамдани

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани представи ценовия модел за петте общински хранителни магазина, които планира да открие в мегаполиса, като обеща 30% отстъпка за основната кошница с продукти от първа необходимост.

Кошницата включва всички пресни продукти, месо, морски дарове, яйца, мляко, пилешко месо, хляб, ориз и млечни продукти - а отстъпката важи за всеки купувач, без да се изисква проверка на доходите.

Цените ще се фиксират ежемесечно, за да останат предвидими. Според прогнозата, всяко домакинство може да спести около 90 долара на месец, ако пазарува в тези магазини.

Първият магазин е планиран да отвори в комплекса The Peninsula, East Harlem, до края на 2027 г. Планираният терен се намира на пазара La Marqueta. Останалите локации са в Бруклин, Куинс и Стейтън Айлънд. Всички магазини трябва да отворят до края на 2029 г. Отварянето на магазините ще струва на Ню Йорк 70 милиона долара.

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, кмет на "Голямата ябълка". Той е активен член на „Демократични социалисти на Америка“ (Democratic Socialists of America - DSA) — най-голямата социалистическа организация в САЩ. Политиката му се фокусира върху достъпно здравеопазване, замразяване на наемите за определени жилища, безплатен градски транспорт, общински хранителни магазини и повишаване на данъците за корпорациите и милионерите.

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Ключови думи:

Зохран Мамдани, Ню Йорк

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