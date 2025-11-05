Социалист взе властта в Ню Йорк

Социалистът Зохран Мамдани, последовател на шиитския ислям, ще бъде 111-ият кмет на Ню Йорк. При преброени 90% от гласовете в най-големия американски град, Мамдани събира 50,4%; бившият губернатор Андрю Куомо е втори с 41,6%, а трети остава кандидатът на републиканците Къртис Слиуа със 7,2%.

Така Мамдани ще бъде първият мюсюлманин и първият социалист, управлявал Ню Йорк. Мамдани, ще бъде и най-младият кмет на града от над 100 години насам. Той обеща да вземе от богатите 10 млрд. долара, за да построи жилища с гарантирано нисък наем, да направи транспорта безплатен и да открие магазини с ниски цени.

Зохран Мамдани печели в 4 от 5 района на Ню Йорк: Куинс (47%), Бронкс (51%), Манхатън (53%) и Бруклин (59%), като губи единствено в Стейтън Айлънд (22%). Изборите в Ню Йорк преминаха при висока избирателна активност - Мамдани спечели над 1 млн. гласа, Куомо - над 840 000, докато преди 4 години Ерик Адамс стана кмет със 750 000 гласа.

Победата на Мамдани бележи шеметно издигане от малко известен щатски законодател до лидер на Ню Йорк. Мамдани поддържаше стабилна преднина в надпреварата, откакто постигна шокираща победа срещу Куомо, бившия губернатор с три мандата, на първичните избори на Демократическата партия през юни. Настоящият кмет Ерик Адамс, който водеше кампания за втори мандат като независим, се оттегли от надпреварата през септември.

Междинните избори вчера дадоха глътка въздух на Демократическата партия – очаквано тя спечели губернаторските избори в два щата.

Нейният представител Мики Шерил спечели губернаторската надпревара в Ню Джърси. Победата на Шерил над републиканеца Джак Чатарели, бизнесмен и бивш щатски законодател, гарантира, че най-високият пост в щата ще остане в ръцете на демократите, след като Тръмп помогна на партията си да постигне значителен напредък в щата.

Демократката Абигейл Спанбъргър пък спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния. 46-годишната Спанбъргър, бивш член на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ и служител на ЦРУ, ще бъде първата жена, която ще заеме поста губернатор на щата Вирджиния, след като победи с голяма преднина републиканката Уинсъм Ърлс-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата и бивша военнослужеща в Корпуса на морската пехота на САЩ.

Коментарът на Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Новоизбраният кмет Зохран Мамдани пък обяви:

„Ако някой може да покаже на нацията, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, то това е градът, който го издигна - каза той в речта пред поддръжниците си. - В този момент на политическа тъмнина Ню Йорк ще бъде светлината“.

Американските избиратели се произнесоха и на няколко ключови референдума.

62% от избирателите на Калифорния одобриха "Proposition 50", с което на практика преначертаха избирателните райони в щата, така че Демократическата партия да има по-голям шанс да спечели 5 допълнителни места в Камарата на представителите на изборите през 2026, 2028 и 2030 г.

Гласоподавателите в Мейн одобриха мярка, която ще улесни роднините да подават петиция до съда за ограничаване на достъпа до оръжие на потенциално опасно лице, известна като закон за "червения флаг" (red flag law). Това гласуване идва две години след най-смъртоносната масова стрелба в историята на щата, когато резервист от Армията откри огън в боулинг зала и в грил ресторант в Луистън, убивайки 18 души и ранявайки още няколко души.

Избирателите в Колорадо пък одобриха увеличение на данъците за богатите домакинства, за да се осигурят безплатни закуска и обяд за всички ученици в държавните училища и да се подкрепи федералната Програма за допълнителна помощ за хранителни продукти (SNAP).