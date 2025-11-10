Зохран Мамдани ще унищожи Ню Йорк

Уилям Ф. Бъкли-младши е казал, че би предпочел да бъде управляван от първите 2000 имена в телефонния указател на Бостън, отколкото от представители на Харвард. Ню Йорк е на път да бъде управляван от студентско тяло на Колумбийския университет. Град, който се смяташе за зрял, току-що избра кмет, който изглежда самото въплъщение на американския студент: неинформиран, привилегирован и самонадеян, наслаждаващ се на високо качество на живот, което зависи от цивилизация, за която той не знае нищо, но към която изпитва презрение.

Невежа по отношение на частното предприемачество и обществените добродетели, Мамдани се лута из реалния свят през първите шест години след дипломирането си между различни леви активистки групи – MoveON Seattle, TexPIRG и Chhaya, като последната е финансирана от правителството организация за социална справедливост в Ню Йорк. Майка му го наема за кратко като "музикален консултант" в един от филмите си. Кариерата му на рапър се проваля. Той работи по една или две неуспешни политически кампании за нюйоркски прогресивни кандидати, след което решава, че самият той е готов за висок пост.

Мамдани е избран в долната камара на парламента на Ню Йорк в Куинс през 2020 г. с листата на Демократичните социалисти на Америка. Като член на блока "Държавни социалисти на власт" в Олбани, той има заслугата за три нищожни законопроекта и много пропуснати гласувания. Следваща стъпка: кметството на Ню Йорк. Кампанията му се фокусира върху четири предложения, всички вдъхновени от предполагаемата криза с достъпността в града: той ще замрази наемите; ще направи градските автобуси безплатни; ще предложи безплатни универсални грижи за деца; и ще отвори държавен магазин за хранителни стоки във всеки от петте района на града.

Тези четири предложения третират градското управление предимно като средство за свиване на ролята на предприятията с цел печалба, разширяване на обществения контрол и преразпределяне на богатството от неговите създатели към така наречените бедни.

Първо предложение: замразяване на наемите

Замразяването на наемите ще се прилага за почти половината от всички жилища под наем в града - тези, чиито наеми се определят от специално назначен съвет, а не от имотния пазар. Тези около милион апартаменти с регулирани наеми съставляват една трета от жилищата в града.

Дори левите икономисти са стигнали до заключението, че контролът върху наемите води само до недостиг на жилища. Но за тези с училищно мислене, наемодателите са алчни, за да искат да печелят от пазарен наем, докато наемателите, които се радват на наем под пазарния, просто получават полагащото им се.

Четиригодишното замразяване на наемите би унищожило жилищния фонд в Ню Йорк. Дребните наемодатели в града и без това са на прага на фалита. Разходите за поддръжка са се увеличили с 28% през последните пет години; регулираните наеми не покриват ремонти, данъци върху собствеността или разходите за неплатежоспособни наематели. Около две години отнема, за да се изгони наемател, който не си плаща, като през това време наемодателят трябва да му предоставя същите услуги, както на наемателите, които плащат. Собствениците на апартаменти плащат сами адвокатските хонорари, наемателите, подпомагани от активисти, не го правят.

В града има между 50 000 и 60 000 изоставени имота под наем. Този брой би се увеличил рязко при мораториум върху увеличаването на наемите, което би задълбочило кризата. А замразяването на наемите няма да допринесе за намаляване на цената на другите жилища в града.

Второ предложение: безплатен транспорт за всички!

Близо половината от всички нюйоркчани пътуват гратис. Това не е защото са бедни, а защото чувстват, че им се полагат безплатни неща. Въпреки че цената на билета за обществен транспорт – 2,90 долара на пътуване, с отстъпки за тези със седмични или месечни карти – вече е силно субсидирана, градът предлага и билети за обществен транспорт на половин цена на жители с по-ниски доходи. По-малко от 40% от отговарящите на условията са се регистрирали за програмата за билети на половин цена.

Ако се въведе принципът на безплатните пътувания с автобус, гратисчиите в метрото също ще се увеличат драстично. Загубата за града ще бъде повече от парична. По-голямата загуба ще бъде влошаването на обществения ред.

Трето предложение: Армия от социални работници!

Мамдани обещава безплатни грижи за деца на стойност 5 милиарда долара за всички жители на Ню Йорк, считано от шестата седмица след раждането. Не е ясно откъде ще дойде тази армия от социални работници. Нивото им на компетентност обаче е предвидимо. Занемарени организации с нестопанска цел, предоставящи финансирани от данъкоплатците приемни грижи, програми за социално подпомагане, подкрепа за нелегални имигранти и други подобни, доминират уличните пейзажи в по-малко заможните квартали на Ню Йорк. Техните служители често са само с една малка крачка пред клиентите си по отношение на социалното функциониране.

Четвърто предложение: борба с глада! Или по-скоро: борба с продоволствената несигурност! Или ... както и да е!

Четвъртото предизборно предложение на Мамдани е сред най-донкихотовските: магазин за хранителни стоки, управляван от града, във всеки район. Тук трябва да повярваме, че нюйоркчани не могат да си позволят да се хранят от частни вериги хранителни магазини, заради стремежа към печалба на алчните собственици на магазини. За да проверите това предложение, излезте от линията на метрото на "Лексингтън Авеню" на 125-та улица в Харлем. Ще се озовете в море от отпадъци от индустрията за бързо хранене – наполовина изядени парчета пица, изхвърлени кутии от безалкохолно, хартиени опаковки от сандвичи, пилешки кости с месото по тях, мазни стириопорени кутии за храна. Заведенията за бързо хранене на 125-та улица въртят оживен бизнес, въпреки че само на една пресечка разстояние от метрото има голям, добре зареден супермаркет, който предлага храна за вкъщи на половината от цената, предлагана от заведенията за бързо хранене.

Американският магазин за хранителни стоки е чудо на капиталистическото изобилие, но Мамдани го вижда като бич. Трябва да вярваме, че правителството може да овладее веригите за доставки, без да взема предвид ценовите сигнали, и може да управлява чисти, добре заредени магазини, които отговарят на потребителското търсене. Мамдани очевидно не е наясно със състоянието на търговията на дребно в комунистическите страни, нито с борбите на техните народи да се освободят от оковите на правителствения контрол.

Ако в Ню Йорк има проблем с храната, то това е относителният недостиг на хранителни магазини в някои райони, а не цените на продуктите. Би било по-удачно, ако градът намали кражбите в магазините. Веригата "Таргет" отвори първия си магазин в Манхатън в Източен Харлем през 2010 г. с голяма помпозност въпреки усилията на идеологическите съюзници на Мамдани да попречат на такъв капиталистически Голиат да опетни чистотата на града, лишена от корпоративни вериги. Магазинът в Източен Харлем се гордееше с разнообразна наличност и евтини пресни храни. Той затвори през 2023 г. заради кражби на дребно и риск за сигурността на служителите. За загубите си може да благодари на окръжния прокурор на Манхатън Алвин Браг, който декриминализира кражбите в магазините. Мамдани дори не може да накара полицията да арестува крадците в магазините, тъй като такъв тип кражба не се смята за сериозно престъпление.

Хранителните магазини на Мамдани ще зависят от чудесата на капиталистическото производство в цялата му многостранна сложност, а стоките им ще се доставят от комуникационни мрежи от смартфони и сателити, от камиони и складове, от куриерски компании и селскостопански предприятия, всичко това генерирано от конкуренцията и мотива за печалба. Този фалшив социализъм ще почива върху солидната инфраструктура на частното предприемачество.

Толкова за програмата на Мамдани за достъпност, състояща се от четири части. Но останалата част от платформата му отразява същото тотално непознаване на реалността.

Жилища за всички!

Мамдани иска да "отвърже публичния сектор, за да построи жилища за всички" - поне още 200 000. Няма значение, че съществуващото портфолио от 177 000 апартамента в обществени сгради на Ню Йорк е толкова зле управлявано, че Жилищната агенция на Ню Йорк работи под федерален надзор. Надзорникът е наел частни мениджъри, които да преодолеят хроничната липса на топла вода и електричество в системата и разпадащата се инфраструктура. Социалистическият пурист Мамдани би прогонил частните партньори. Не може да се каже, че нюйоркчани не са били предупредени какво предвещава това. На 1 октомври 20-етажна вентилационна шахта от външната страна на сграда с общински жилища в Бронкс се откъсна от основната конструкция под лавина от тухли и хоросан.

Борбата с 1-ия процент!

Мамдани изчислява, че безплатните му автобуси, безплатните грижи за децата, финансирането от данъкоплатците на разширяването на достъпа до жилища и други екстри ще струват допълнителни 10 милиарда долара годишно (сумата е силно подценена.) Няма проблем! Време е богатите "да платят справедливия си дял", както се изразява Мамдани. Кметът никога не е виждал висока данъчна ставка, която да не го изпълва със завист и копнеж, ако е по-висока от това, което плащат нюйоркчани. Така че, когато наблюдава, че съседните щати уж имат по-високи корпоративни данъчни ставки, той не вижда предимство, а пропусната възможност. "Всички пари, останали в частната икономика, независимо дали чрез недостатъчно високи данъци или неадекватно събиране на данъци, са пари, които "се прахосват", казва той. В противен случай те биха могли да бъдат "инвестирани в бъдещето на този град", защото според него частното предприемачество не генерира градски растеж.

Икономиките на тези съседни щати са дори по-слаби от тези на Ню Йорк; те са изправени пред същия отлив на бизнеси и жители към щати, управлявани от републиканската партия, с ниски данъци. Но тъй като частното предприятие съществува само за генериране на данъчни приходи, кого го е грижа, ако се махне? "Находчивият" социалист може допълнително да повиши данъците върху бизнеса, който остава. Чрез повишаване на корпоративната данъчна ставка в щата Ню Йорк от 7,25% до тази в Ню Джърси – 11,5%, Ню Йорк може да привлече още 5 милиарда долара от частния сектор.

Следва индивидуалният данъкоплатец. Един процент от жителите на града печелят повече от 1 милион долара годишно. Този 1% или 34 000 домакинства от 3,3 милиона души в града плащат 48% от всички данъци върху доходите в Ню Йорк. "Те се отказват от справедливия си дял", твърди Мамдани. Той никога не е казвал какъв би бил техният справедлив дял, но като междинна стъпка към икономическа справедливост, би добавил 2% допълнително към сегашната ставка на данъка върху доходите на богатите от 3,9%, за да се получат очакваните 4 милиарда долара.

Подобно на много от обещанията на Мамдани, клетвата му да накара богатите да плащат справедливия си дял е театър. Той не може да повишава градските и щатските данъци сам. Това може да се направи само от щатския законодателен орган и губернатора. Към днешна дата губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл изключва увеличения на данъците. По същия начин Мамдани не може едностранно да замрази наемите или да освободи потиснатите пътници на автобуси от необходимостта да плащат за услуга.

Управлението на Ню Йорк не е идеологически проект, а огромно предизвикателство. През 2021 г. щабът на Мамдани в събранието се състоеше от четири жени. Сега той ще ръководи 300 000 служители в публичния сектор и хиляди други частни и нестопански изпълнители. Поставянето му начело на правителството на Готъм е все едно да поставите някой, който не може да чете ноти, пред оркестър и да очаквате от него да дирижира "Пролетно тайнство" на Стравински.

Необходима беше революция в градското управление, за да се измъкне Ню Йорк от десетилетия мизерия. Тази революция заимства управленски техники от частния сектор: измерване на резултатите, търсене на отговорност от длъжностните лица и плащане на изпълнителите за изпълнение, а не за усилия. Кметството на кмета Рудолф Джулиани (1994 до 2001 г.) измерваше и наблюдаваше всичко. Първият заместник-кмет Джо Лота получаваше всяка сутрин информационен бюлетин с данни за изпълнението от предния ден: какви престъпления са се случили, колко боклук е събран и какво е състоянието на улиците. Ако Лота видеше графити на път за работа, той се обаждаше да бъдат незабавно премахнати. Ако все още бяха там на следващия ден, падаха глави.

Докато Джулиани почистваше "Таймс Скуеър" от проститутки и порно салони, докато изгонваше скуотъри от парка "Томпкинс Скуеър" и други анархистки убежища в Долен Ийст Сайд, "Ню Йорк Таймс" и други водещи медии започнаха да се жалват, че Ню Йорк губи своята "харизма".

Мамдани със сигурност няма да направи нещо такова. Порасналият студент приема за даденост всички чудеса на благосъстоянието и вековната еволюция на частните институции и обществената стабилност, които са в основата на привилегирования му начин на живот. Мамдани може да си мисли, че това са вечни и неизбежни аспекти на света. Градът ще научи под негово ръководство, че не са.