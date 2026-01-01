Кмет мюсюлманин за пръв път пое Ню Йорк

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на американския мегаполис Ню Йорк малко след полунощ местно време (7:00 ч. бълг. вр.) днес. Демократът положи клетва в стара метространция в Манхатън.

Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, бе положил ръка върху Корана по време на церемонията, отбелязва АП, цитирана от БТА. На 34 години Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван за липсата си на опит, избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове, или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

"Това в действителност е чест и привилегия за цял живот", каза Мамдани. Той се самоопределя като социалист и е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Обещава да изгради 200 000 достъпни жилища, детски градини, общински супермаркети с ниски цени. Обещава и безплатни автобуси. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл, демократката губернаторка на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира, коментират световните агенции.