Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ню Йорк налага пълна забрана за движение по улиците

22 Февр. 2026

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви в неделя вечерта забрана за придвижване в американския мегаполис до понеделник сутринта поради приближаващата силна снежна буря. Извънредното положение ще продължи от 21 часа местно време в неделя до 12 часа в понеделник, уточни градоначалникът.

„Град Ню Йорк не е преживявал буря от такъв мащаб през последното десетилетие“, предупреди Мамдани по време на пресконференция, призовавайки гражданите да „избягват всички несъществени пътувания“.

Ще бъдат затворени „улиците, магистралите и мостовете в Ню Йорк за всякакво движение, било то на автомобили, камиони, скутери и електрически велосипеди“, уточни той. „Останете у дома, не излизайте навън и не се движете по пътищата“, призова кметът на Ню Йорк. „Някои неотложни и спешни пътувания“ обаче ще бъдат разрешени, добави Мамдани.

Властите в Ню Йорк очакват метеорологичните условия да се влошат в неделя срещу понеделник. Прогнозират се „между 45 и 60 см сняг“ в града, „а в някои райони дори над 70 см“, предупреди кметът Мамдани. Очакват се и силни ветрове.

По думите му училищата в града ще останат затворени в понеделник и ще бъдат мобилизирани значителни ресурси, за да се помогне на хората, които се нуждаят от подслон, поясни той.

Седалището на ООН в Ню Йорк ще бъде затворено в понеделник, като „всички планирани срещи са отложени“, според съобщение на световната организация. В същото време и други големи градове в североизточната част на САЩ като Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон, се подготвят за снеговалежи и бурни ветрове. Предупреждения за виелици са издадени от метеорологичната служба в Ню Йорк и Лонг Айлънд, Бостън и крайбрежните общности в Ню Джърси, Кънектикът, Делауеър, Мериленд, Роуд Айлънд и Масачузетс. Извънредни ситуации са обявени в щатите Ню Джърси, Делауеър, Роуд Айлънд, Кънектикът, Масачузетс и части от Ню Йорк.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ню Йорк, Зохран Мамдани

Още новини по темата

Кмет мюсюлманин за пръв път пое Ню Йорк
01 Яну. 2026

Тръмп изненадващо хареса Мамдани
22 Ноем. 2025

Зохран Мамдани ще унищожи Ню Йорк

18 Ноем. 2025

Залпът на "Аврора" порази Манхатън
06 Ноем. 2025

Социалист взе властта в Ню Йорк
05 Ноем. 2025

Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк
04 Ноем. 2025

Четирима са убити и шестима са ранени в небостъргач в Манхатън
29 Юли 2025

Кандидат за кмет на Ню Йорк бе арестуван от имиграционните служби

18 Юни 2025

Кораб на мексиканските ВМС се удари в Бруклинския мост
18 Май 2025

Хеликоптер се разби в Хъдсън
10 Апр. 2025

Заместници на кмета на Ню Йорк ударно подават оставки

18 Февр. 2025

Турци корумпирали кмета на Ню Йорк
26 Септ. 2024

Тийнейджърка подкара влак на метрото в Ню Йорк и го блъсна в друг
19 Септ. 2024

Дронове предизвикаха безпокойство сред испаноговорящите в Ню Йорк

08 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?