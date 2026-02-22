Ню Йорк налага пълна забрана за движение по улиците

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви в неделя вечерта забрана за придвижване в американския мегаполис до понеделник сутринта поради приближаващата силна снежна буря. Извънредното положение ще продължи от 21 часа местно време в неделя до 12 часа в понеделник, уточни градоначалникът.

„Град Ню Йорк не е преживявал буря от такъв мащаб през последното десетилетие“, предупреди Мамдани по време на пресконференция, призовавайки гражданите да „избягват всички несъществени пътувания“.

Ще бъдат затворени „улиците, магистралите и мостовете в Ню Йорк за всякакво движение, било то на автомобили, камиони, скутери и електрически велосипеди“, уточни той. „Останете у дома, не излизайте навън и не се движете по пътищата“, призова кметът на Ню Йорк. „Някои неотложни и спешни пътувания“ обаче ще бъдат разрешени, добави Мамдани.

Властите в Ню Йорк очакват метеорологичните условия да се влошат в неделя срещу понеделник. Прогнозират се „между 45 и 60 см сняг“ в града, „а в някои райони дори над 70 см“, предупреди кметът Мамдани. Очакват се и силни ветрове.

По думите му училищата в града ще останат затворени в понеделник и ще бъдат мобилизирани значителни ресурси, за да се помогне на хората, които се нуждаят от подслон, поясни той.

Седалището на ООН в Ню Йорк ще бъде затворено в понеделник, като „всички планирани срещи са отложени“, според съобщение на световната организация. В същото време и други големи градове в североизточната част на САЩ като Филаделфия, Бостън и столицата Вашингтон, се подготвят за снеговалежи и бурни ветрове. Предупреждения за виелици са издадени от метеорологичната служба в Ню Йорк и Лонг Айлънд, Бостън и крайбрежните общности в Ню Джърси, Кънектикът, Делауеър, Мериленд, Роуд Айлънд и Масачузетс. Извънредни ситуации са обявени в щатите Ню Джърси, Делауеър, Роуд Айлънд, Кънектикът, Масачузетс и части от Ню Йорк.