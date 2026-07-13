Войната на САЩ срещу Иран започва отново

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати до Конгреса официално уведомление за възобновяване на военните действия срещу Иран. Това съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“ (NYT). Писмото всъщност е изпратено още на 10 юли и в него Тръмп е написал, че американските въоръжени сили са нанесли „отбранителни удари по цели в Иран“ на 7 юли.
Уводомяването на Конгреса за началото на военни действие е конституционно изискване. Президентът на САЩ може да води военни действия до 60 дни, след като уведоми Конгреса за началото им. След изтичането на 60-те дни, президентът има право на още 30 дни за безопасно изтегляне на войските. Ако след тези 60-90 дни Конгресът не одобри официално военните действия, президентът е длъжен да прекрати действията и да изтегли силите. Тръмп вече спря веднъж войната с Иран заради конституционното изискване.
„Днес вечер и утре ще им нанесем силен удар“, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за радиожурналиста Хю Хюит. Тръмп заяви, че САЩ могат да нанесат удар по планината Кирка – място, за което се подозира, че е ядрен обект и което никога не е било подлагано на проверка от страна на Международната агенция за атомна енергия: „Планината Кирка е потенциална цел, знаете, потенциална цел за мощен, мащабен и значителен удар точно при входа. И мисля, че може би ще го видите.“
Иран пръв нанесе удар тази нощ - атакувани бяха американски бази в Кувейт, съобщи иранската телевизионно-радиоразпръсквателна корпорация IRIB.
„Когато имаш работа с негодници, меморандумът за разбирателство не означава почти нищо. Даже и когато имаш работа с честни хора — също. Меморандумът не означава кой знае какво“, заяви Тръмп за обстрелите срещу Иран в нарушение на подписания меморандум.
САЩ и Израел започнаха война с Иран на 28 февруари. В резултат на въздушните удари загина, наред с други, върховният лидер на Иран Али Хаменеи. През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, предвиждащ незабавно прекратяване на военните действия по всички фронтове, включително в Ливан. След това в швейцарския Бюргенщок се проведоха преговори между САЩ и Иран при посредничеството на Доха и Исламабад за изпълнението на меморандума. Както бе отбелязано в съвместното изявление на Катар и Пакистан след първия кръг от преговорите, срещата с участието на представители на Иран и САЩ премина в позитивна и конструктивна атмосфера, бе постигнат обнадеждаващ напредък, включително бе създадена основа за провеждането на по-нататъшни технически консултации.
Въпреки това, в нощта на 8 юли САЩ подновиха мащабни удари срещу Иран, като го обвиниха в нарушаване на условията на постигнатите споразумения по отношение на Ормузкия пролив.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл, че ще направи обръщение към американците този четвъртък в 21:00 ч. източноамериканско време (4:00 ч. българско в петък), предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че Тръмп не е посочил темата на планираното обръщение.
Според Clash Report, очаква се в речта си в четвъртък Тръмп да говори за наскоро разсекретени разузнавателни данни, които според Белия дом показват, че е имало чуждестранни планове за намеса в президентските избори в САЩ през 2020 г., съобщават двама представители на Белия дом, пожелали анонимност.