Тръмп: Комунистите нямат шанс!

EPA/BGNES Доналд Тръмп обеща на американците, че скоро ще стигнат до Марс

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви по време на речта си по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, че никой не може да бъде като Америка, като подчерта основополагащите ценности на страната и нейните постижения през цялата ѝ история. "По целия свят се опитват да бъдат като нас; никой не може да бъде като нас", заяви Тръмп.

Президентът на САЩ обеща, че страната "скоро" ще отиде на Марс, като похвали успеха на лунната мисия "Артемис II".

Американският лидер оцени, че около 150 000 души са слушали речта му, въпреки лошото време, което причини закъснения и наруши хода на събитието.

Хиляди хора се стекоха във Вашингтон за мащабните чествания на Деня на независимостта, организирани от президента на САЩ Доналд Тръмп, но празненствата бяха прекъснати от силен вятър, гръмотевици и светкавици, които предизвикаха евакуация и доведоха до напрежение и объркване сред множеството, предаде АФП.

Тръмп пристигна със закъснение от няколко часа за широко рекламираната си реч, тъй като тежки метеорологични условия наложиха временното евакуиране на хиляди зрители.

„ТУК СЪМ!!!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, след като президентският му кортеж пристигна на Националната алея във Вашингтон, докато множество хора все още се опитваха да се върнат в района под проливния дъжд.

Тържеството официално започна в Националния мол във Вашингтон късно в събота вечер вашингтонско време. Празненството започна с музикални изпълнения, а малко след това президентът на САЩ Доналд Тръмп започна речта си.

Тръмп отново потвърди своята опозиция срещу комунизма, като заяви, че "не искаме комунисти в нашата страна", докато се обръщаше към публиката. "Комунистите нямат шанс", добави той. "Комунизмът е губещ и винаги ще бъде. Комунистическата система е противоположност на американската и никога не е работила. Нашите войници не се сражаваха срещу комунизма по бойните полета по света, за да се върне тази заплаха отново тук, в Америка", заяви той.

Тръмп подчерта, че "Америка никога няма да бъде комунистическа държава". Изказването му идва на фона на последните успехи на опозиционни кандидати, определящи се като демократични социалисти, на вътрешните избори на Демократическата партия.

"Никога не сме спирали да разширяваме амбициите и мечтите си. Американската мечта се завръща - много силна и красива", заяви той, като поздрави въоръжените сили на страната, за които повтори, че са били възстановени по време на първия му мандат и са били използвани "с огромен успех" във Венецуела и Иран.

Тръмп отново се похвали, че силите на страната му са потопили целия ирански военноморски флот, изпращайки го на дъното на морето.

Американският президент сравни събитието с поражението, което САЩ нанесоха на Испания във Филипините през XIX век.

Тръмп заяви, че страната винаги е отстоявала каузата на свободата, като приветства ветераните от Втората световна война на сцената и им благодари за службата им.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп използва речта си по случай Деня на независимостта, за да призове за приемането на законопроекта SAVE America Act. Той предвижда изискването на документ за идентификация преди гласуване и ще забрани пускането на вот по пощата.

"Ще направим страната си по-голяма, по-добра, по-силна, а вие ще я обичате още повече", заяви Тръмп. По думите му САЩ изпреварват значително Русия и Китай, а американската икономика никога не е била толкова добра. Речта на американския президент завърши с рекордно голяма заря.