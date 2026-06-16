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Тръмп ще води в Анкара делегация от 1400 души

Днес, 13:35
ЕПА/БГНЕС

Екипът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде най-многобройният на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли, като заедно с него се очаква в турската столица да пристигне делегация от около 1400 души, предаде БТА.

В американската делегация влизат политици, дипломати, военни представители и служители на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), съобщава турският информационен сайт Т24. 

В хотела, където ще отседне американският президент, за сигурността му ще работят заедно специални агенти от американските тайни служби Сикрет сървис, служители от охраната на президента, турската полиция и охраната на хотела.

Хотелът, в който ще отседне Тръмп, е изцяло запазен за делегацията на САЩ. От седмица насам в хотела се извършват специални проучвания и проверки. Не само стаята, в която ще отседне президентът, но и цялата електрическа и водопроводна и канализационна инсталация, както и вентилационните и пожарогасителните системи са подложени на подробна проверка. Освен това, от САЩ ще бъде докаран и служебният автомобил, с който Тръмп ще се придвижва в Анкара. 

За периода на срещата на върха, когато в турската столица ще пристигнат над 100 делегации, Министерството на вътрешните работи на Турция ще разположи общо 44 000 полицейски служители в цяла Анкара, от които 24 000 от местната полиция и 20 000 временно прехвърлени от полицейски управления в цялата страна.

Пътищата в западните и южните райони на града ще бъдат затваряни многократно по време на придвижването на делегациите, като някои маршрути ще бъдат напълно блокирани. Големите търговски центрове в тези райони може временно да преустановят работата си, посочва Т24. Жителите на Анкара трябва да очакват чести затваряния на пътища през целия период на срещата на върха, предупреждава авторът на материала.

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