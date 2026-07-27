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Таджикистан окончателно забрани хиджабите и брадите

28 Юли 2026

Хиджабите, брадите и арабските дрехи бяха забранени в Таджикистан, съобщават местни медии.

В страната на държавно ниво бе забранено носенето и вносът на облекло, което се тълкува като „чуждо на таджикската култура“. На първо място това засяга черните хиджаби и арабските заглавни облекла.

Под ограничения попаднаха и мъжките бради, които властите асоциират с религиозен екстремизъм. Някои хора дори са молени всяка седмица да изпращат фотоотчет, че брадата им е обръсната.

Властите обясняват тези мерки с необходимостта от противопоставяне на религиозния радикализъм и екстремизъм.

През юни 2024 г. парламентът на Таджикистан официално прие изменения в закона „За поддържане на традициите и обичаите“, които забраняват носенето, вноса, продажбата и рекламата на дрехи, чужди на националната култура. За нарушения бяха предвидени сериозни парични глоби за граждани, длъжностни лица и религиозни лидери. Сега промените влизат в сила.

Независимо че официалният закон набляга най-вече върху облеклото, полицията в Таджикистан от години провежда неофициални или полуофициални акции за принудително бръснене на дълги бради при мъжете под надслов "борба със салафизма и радикализма".

Властите подтикват жените да носят традиционни таджикски дрехи (като ярко оцветените рокли курта и кърпи за глава, вързани отзад на тила, а не под брадичката) и активизираха рейдове по пазари и обществени места за информиране и глоба на онези, които носят хиджаб.

Таджикистан е светска държава с преобладаващо мюсюлманско население, но президентът Емомали Рахмон и неговото правителство от години провеждат строга политика срещу публичните прояви на консервативен ислям, включително ограничаване на непълнолетните да посещават джамии и контрол върху религиозното образование.

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