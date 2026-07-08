Американецът, който искаше да победи времето, е неизлечимо болен

Американският милионер Брайън Джонсън, който влага милиони, за да спре остаряването, съобщи, че е неизлечимо болен. "Имам автоимунно заболяване. Моят стомах се самоизяжда. Това заболяване се среща при 2-5% от хората. Може и да са повече, тъй като болестта протича без симптоми", съобщи 48-годишният IT предприемач в социалните мрежи. И добави, че ще се бори, за да "реши този проблем".

Джонсън е диагностициран с автоимунен гастрит. Това е хронично заболяване, при което имунната система поразява клетките в стомашната лигавица, които отговарят за изработването на солна киселина. Ако не се лекува, автоимунният гастрит може да доведе до атрофия на стомашната лигавица и дефицит на витамин B12, заради което могат да възникнат проблеми с паметта и когнитивните функции. Повишава се и рискът за поява на образования, в това число и злокачествени.

Автоимунният гастрит е сложно да бъде открит на ранен стадий. Обикновено болестта е съпроводена с тежест в стомаха или болки при приемане на храна, обща слабост, загуба на апетит, безчуственост в крайниците и др. Засега се смята за нелечим.

В своя пост Джонсън разкрива, че болестта е била открита през май и той не знае колко ще живее с това заболяване. Предприемачът смята, че тя е възникнала в периода, когато той не се е грижил за своето здраве. Той казва, че в детството си е ял много фастфуд и е бил газирани напитки. А когато е започнал своя бизнес, няколко години е страдал от хронична депресия. На 21 г. е диагностициран с автоимунен хипотиреоидизъм - заболяване на щитовидната жлеза. Въпреки лечението той най-вероятно е довел до автоимунния гастрит, смята Джонсън.

По данни на Bloomberg, предприемачът харчи всяка година по 2 млн. долара за своето здраве. За неговото състояние следят над 30 лекари и експерти. Той спазва строга диета, приема около 20-тина лекарства всеки ден и всеки месец минава десетки медицинско процедури, освен регулярните анализи.

През април 2023 г. той си преля плазма от своя 17-годишен син, за да забави отслабването на функциите на мозъка, което настъпва с възрастта. По-късно Джонсън призна, че тази процедура не е довела до желания ефект.

Джонсън обаче е оптимист и моли експертите по автоимунен гастрит да се свържат с него. "В епохата на изкуствения интелект и специално създадените ДНК, белтъци и клетки, нито едно заболяване не трябва да се смята за неизлечимо, просто защото още никой не се е опитал да го излекува с помощта на съвременните методи", казва той.