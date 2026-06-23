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Япония ще има резервна столица

Осака ще стане такава заради страха от мегаземетресение

Днес, 08:54
Санае Такаичи
Санае Такаичи

Японският премиер Санае Такаичи се обяви в подкрепа на създаването в страната на „втора столица“, освен Токио. 

Предвижда се този статут да бъде предоставен на префектура Осака - най-големия център на остров Хоншу. „Втората столица“ ще помогне да се предотвратят хаосът и административната парализа в случай на голямо природно бедствие в района на Токио.

Идеята за втора столица е ключов приоритет в коалиционното споразумение на правителството на Санае Такаичи. Проектът се движи активно в японския парламент, като целта е законът да бъде приет преди края на настоящата парламентарна сесия на 17 юли 2026 г.

Проектът е силно подкрепян от коалиционния партньор на Либерал-демократическата партия (ЛДП) - Партията на иновациите на Япония (JIP), чиято основна политическа крепост е именно регионът Кансай и Осака.

Резервната столица се налага заради страха на японците от мегаземетресение. Сеизмолозите в Япония от години предупреждават за нарастващ риск от такова в падината Нанкай, или директно под Токио, през следващите десетилетия. Тъй като в Токио е концентриран целият политически, икономически и административен елит на страната, едно бедствие там би означавало парализа на държавата. Осака ще получи инфраструктура, която да дублира функциите на парламента, министерствата и императорския двор в рамките на броени часове.

Проектозаконът предвижда Осака да получи специален правен статут и административна структура, подобна на 23-те специални района на Токио, за да може ефективно да поеме управлението при извънредна ситуация.

Проектът премина през сериозни дебати. Премиерът Такаичи проведе спешни срещи с лидера на JIP - Хирофуми Йошимура, за да премахне спорна клауза от закона. Клаузата предвиждаше провеждането на общопрефектурен референдум за сливането на администрацията на Осака в т.нар. „Метрополия Осака“ - идея, срещу която местното крило на ЛДП остро възразяваше. В крайна сметка коалицията постигна компромис за промяна на текста, което отвори пътя за внасянето и гласуването на законопроекта.

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