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Силно земетресение разтърси Япония

28 Юли 2026

Мощно земетресение с магнитуд 7.1 разтърси остров Кюшу в югозападната част на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция, която издаде предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време. По данни на агенцията той е достигнал най-високата възможна степен – седма – по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва силата на разклащането на земната повърхност, предаде АФП. 

Най-малко 50 души са ранени, хиляди домове са без ток, разрушени са пътища, съобщи Ройтерс.  Японският премиер Санае Такаичи заяви, че броят на пострадалите и щетите от земетресението с магнитуд 7,1 все още се оценява.  „Вече сме информирани, че има пострадали хора“, каза Такаичи. „В някои райони са възникнали прекъсвания на електрозахранването и пожари, а също така е имало щети по пътища и мостове и срутване на сгради."

Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите.

Японската обществена телевизия NHK съобщи, че вече са били регистрирани вълни с подобна височина.

На 25 юни земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония, но не причини жертви или значителни материални щети.

Япония се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“.

Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.

Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.

Страната продължава да помни опустошителното подводно земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души или оставило ги в неизвестност, както и тежката авария в атомната електроцентрала „Фукушима“. На 20 април тази година земетресение с магнитуд 7,7 разтърси северната част на страната, рани най-малко 10 души и разлюля високи сгради в Токио.

Тогава властите издадоха специално предупреждение за повишен риск от земетресение с магнитуд 8,0 или по-силно. Предупреждението беше отменено след една седмица.

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Япония

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