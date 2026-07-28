Силно земетресение разтърси Япония

Мощно земетресение с магнитуд 7.1 разтърси остров Кюшу в югозападната част на Япония, съобщи Японската метеорологична агенция, която издаде предупреждение за цунами.

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време. По данни на агенцията той е достигнал най-високата възможна степен – седма – по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва силата на разклащането на земната повърхност, предаде АФП.

Най-малко 50 души са ранени, хиляди домове са без ток, разрушени са пътища, съобщи Ройтерс. Японският премиер Санае Такаичи заяви, че броят на пострадалите и щетите от земетресението с магнитуд 7,1 все още се оценява. „Вече сме информирани, че има пострадали хора“, каза Такаичи. „В някои райони са възникнали прекъсвания на електрозахранването и пожари, а също така е имало щети по пътища и мостове и срутване на сгради."

⚠️ BREAKING: A massive 7.1 magnitude earthquake has struck Kumamoto, Japan.



The powerful, high-impact tremor hit at a shallow depth, centered just 4 km southeast of Uki.



地震 - Kumamoto - Uki - Japan - Earthquake - JMA pic.twitter.com/H7gpnpMqRz — GeoTechWar (@geotechwar) 28 юли 2026 г.

Очаква се цунамито да достигне височина до един метър и да удари крайбрежието около 17:00 ч. местно време, съобщиха властите.

Японската обществена телевизия NHK съобщи, че вече са били регистрирани вълни с подобна височина.

На 25 юни земетресение с магнитуд 7,2 разтърси Северна Япония, но не причини жертви или значителни материални щети.

Япония се намира върху четири големи тектонични плочи по западния край на тихоокеанския „Огнен пръстен“.

🇯🇵 BREAKING : Walls of Famous Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake in Japan. pic.twitter.com/QS3OgVC5I0 — World Updates (@Updatesofwworld) 28 юли 2026 г.

Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година и е мястото, където се случват около 18% от всички трусове в света.

Повечето от тях са слаби, но последствията зависят от местоположението и дълбочината на земетресението.

JAPAN EARTHQUAKE MOMENT pic.twitter.com/qytUMzfCdN — 𝑫 𝑬 𝑿 𝑻 𝑬 𝑹 🇫🇷 (@fenerlitopuria) 28 юли 2026 г.

Страната продължава да помни опустошителното подводно земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика цунами, отнело живота на около 18 500 души или оставило ги в неизвестност, както и тежката авария в атомната електроцентрала „Фукушима“. На 20 април тази година земетресение с магнитуд 7,7 разтърси северната част на страната, рани най-малко 10 души и разлюля високи сгради в Токио.

Тогава властите издадоха специално предупреждение за повишен риск от земетресение с магнитуд 8,0 или по-силно. Предупреждението беше отменено след една седмица.