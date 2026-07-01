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Япония вдига пет пъти таксата за виза

Целта е да се овладее свръхтуризмът

Днес, 17:20
Японските вишни сакура не са единствената цветна атракция в Япония - азалиите също привличат много туристи.
ЕПА/БГНЕС
Японските вишни сакура не са единствената цветна атракция в Япония - азалиите също привличат много туристи.

Пътуващите, които се нуждаят от виза за влизане в Япония, ще плащат до пет пъти повече от днес, след като Токио увеличи визовите такси за първи път от 1978 г., позовавайки се на нарастващите разходи и колебанията в обменния курс на фона на туристическия бум в страната, предаде Си Ен Би Си.

Таксата за подаване на заявление за еднократна виза нараства от 3000 йени на 15 000 йени (93 долара), а таксата за многократна виза се вдига до 30 000 йени спрямо досегашните 6000 йени.

Визовите такси се увеличават "с цел да се отговори на настоящите ценови увеличения и колебанията в обменните курсове", посочиха японските власти, предава БТА.

През последните месеци японската йена се задържа близо до най-ниските си нива от десетилетия въпреки правителствената интервенция, насочена към подкрепа на валутата.

Увеличението се обявява в момент, когато Япония преживява бум в туризма, който оказва значително натоварване върху инфраструктурата и обществените услуги, посочиха експерти пред Си Ен Би Си.

"Предвид продължителното обезценяване на японската йена през последните години, поддържането на структурата на таксите, определена при различни икономически условия, може вече да не е финансово устойчиво", каза Зилмия Кембъл, старши лектор по управление на хотелиерството и туризма в Университета "Джеймс Кук".

Според Кембъл е малко вероятно увеличението да е насочено пряко към ограничаване на прекомерния туризъм.

"Въпреки че увеличението на визовите такси едва ли представлява пряка мярка за контрол на прекомерния туризъм, то може в известна степен да допринесе за компенсиране на част от административните и оперативните разходи, свързани с управлението на нарастващия брой посетители", допълни тя.

Япония посрещна рекорден брой посетители през 2024 и 2025 г., като пристигащите достигнаха съответно 36,8 милиона и 42,6 милиона. Според компанията за картови плащания "Мастъкард" (Mastercard) туристическият сектор се е превърнал в значителен фактор за брутния вътрешен продукт на страната.

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